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Рубрика: Общество

Москвичи могут получить результаты МРТ через несколько часов после исследования

Текст: Любовь Проценко

Благодаря обновлению парка диагностического оборудования и развитию цифровых технологий в столичном здравоохранении москвичи могут получить врачебные протоколы уже через несколько часов после выполнения лучевого исследования. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.

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Комментируя этот факт, в пресс- службе рассказали:

- За пять лет среднее время описания исследований сократилось в 18 раз: если в 2015 году процесс занимал 53 часа, то есть более двух суток, то сейчас - не превышает 3,5 часов. Такое сокращение времени позволяет быстрее ставить правильные диагнозы и назначать необходимое лечение. Это стало возможным, во-первых, благодаря тому, что около 80% диагностических аппаратов в столице - цифровые. Они автоматически загружают данные исследований в Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС), в котором работают все рентгенологи столицы. Не нужно ждать, когда диск с записанным архивом попадет в руки врача: в общей системе он сразу видит новые медицинские изображения и может оперативно начать с ними работать. Во-вторых, существенно повлияло создание круглосуточного референс-центра лучевой диагностики и внедрение сервисов искусственного интеллекта - теперь специалисты могут дистанционно описывать исследования, выполненные в любой клинике города, а нейросети помогают это делать эффективнее и за более короткий срок. Во время пандемии COVID-19, когда заболевание может развиваться быстро, и своевременная диагностика очень важна, специалисты центра предоставляли результаты КТ органов грудной клетки в течение часа, а в экстренных ситуациях - в течение 15 минут.

Сейчас пациентам нет необходимости ждать заключения несколько дней и дополнительно посещать врача для получения результатов. Необходимое лечение может быть назначено в тот же день. Протокол исследования загружается в электронную медицинскую карту пациента, к которой есть доступ как у направляющих специалистов, так и у самих москвичей на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Также в электронной медкарте горожане могут скачать архив медицинских изображений лучевых исследований, таких как КТ, МРТ, рентген, маммография и флюорография, выполненных в государственных медицинских учреждениях столицы.

Сократить время подготовки заключения по некоторым видам исследований также помогают нейросети. Сервисы на основе искусственного интеллекта предварительно обрабатывают медицинские изображения и наносят на них разметку там, где требуется повышенное внимание врача. В первую очередь к рентгенологам направляются исследования, на которых с большей вероятностью будут обнаружены патологические изменения. Медики могут обращаться как к оригинальным изображениям, так и к обработанным сервисами искусственного интеллекта.

Внедрение подобных сервисов возможно благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, разработанной комплексом социального развития Москвы и городским Департаментом информационных технологий. Они позволили столице справиться с вызовами пандемии COVID-19, обеспечив преемственность и непрерывность ведения пациента на всех этапах лечения.

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