В Красногорске подпольные финансисты обналичили 150 млн рублей

"Черные банкиры" предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в уходе от налогового учета, услуги по обналичиванию.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись. По предварительной оценке, были совершены незаконные финансовые операции на сумму около150 млн рублей.

Комиссия за эти операции составляла 10 процентов от обналичиваемой суммы. Общая сумма полученных ими незаконных выплат составила более 9 млн рублей.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городскому округу Красногорск задержаны участники преступной группы.

Ими оказались двое мужчин и женщина в возрасте от 48 до 57 лет.

Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.