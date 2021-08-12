МЧС открыло "горячую линию" в связи с падением вертолета на Камчатке

В пресс-службе МЧС России сообщили о том, что заработал телефон, на который родственники и знакомые туристов из Москвы и Санкт-Петербурга могут позвонить и узнать всю необходимую информацию, касающуюся крушения вертолета Ми-8 на Камчатке и проведения поисковых работ.

"На базе телефона доверия Главного управления МЧС России по Камчатскому краю развернута "горячая линия" для родственников пассажиров, которые находились на борту вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в Кроноцком заповеднике. По телефону 8 (4152)30-10-99 граждане могут узнать информацию о ходе поисково-спасательных работ, а также в случае необходимости получить психологическую помощь. Телефон "горячей линии" будет работать круглосуточно", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в четверг около 10 утра по местному времени вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", на борту которого находились 16 человек (13 пассажиров и три члена экипажа), рухнул в Курильское озеро. Выжили восемь человек. Водолазы не смогли спуститься, так как машина лежит слишком глубоко, возможно, на глубине до 100 метров. Власти Камчатки обратились за помощью к военным.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".