Водолазы МЧС прилетели в Кроноцкий заповедник для поиска вертолета

"Вертолет МИ-8 МЧС России со спасателями и водолазами на борту прибыл в район Курильского озера Кроноцкого заповедника. С собой у специалистов есть все необходимое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ. Всего в спасательной операции задействована группировка более 60 человек и 10 единиц техники". - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Водолазам предстоит проводить работы в сложных условиях, поскольку по предварительным данным глубина в районе падения вертолета АО "Витязь-Аэро" составляет более ста метров. Но у МЧС на вооружении есть беспилотные подводные аппараты, которые могут работать на таких глубинах и при температуре воды в 5-6 градусов, то есть именно той, которая сейчас в Курильском озере.