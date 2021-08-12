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12.08.2021 10:09
Рубрика: Происшествия

В аэропорту Самары пожилая пассажирка перенесла клиническую смерть

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Фото: Константин Чалабов/РИА Новости Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

В самарском аэропорту полицейские спасли от клинической смерти 72-летнюю пассажирку. Об этом сообщили в ГУ МВД России.

Врачи спасли пациентку, находившуюся несколько месяцев в коме

Первым потерявшую сознание пожилую женщину увидел младший сержант полиции, сотрудник линейного отдела в аэропорту Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте Олег Бондарь. Патрульный проверил - у женщины не было пульса, она не дышала.

Он сообщил об этом в медслужбу аэровокзала и вызвал старшего смены лейтенанта полиции Владимира Сальникова. Полицейские вместе с одним из пассажиров, вызвавшимся помочь, провели сердечно-легочную реанимацию. Пенсионерка начала дышать. Затем подоспели медики с спецоборудованием. После того, как состояние пассажирки стабилизировалось, ее увезли в больницу.

Там медики констатировали, что жительница Хабаровского края пережила клиническую смерть. После курса терапии пациентку отпустили домой.

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