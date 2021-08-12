В аэропорту Самары пожилая пассажирка перенесла клиническую смерть

В самарском аэропорту полицейские спасли от клинической смерти 72-летнюю пассажирку. Об этом сообщили в ГУ МВД России.

Первым потерявшую сознание пожилую женщину увидел младший сержант полиции, сотрудник линейного отдела в аэропорту Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте Олег Бондарь. Патрульный проверил - у женщины не было пульса, она не дышала.

Он сообщил об этом в медслужбу аэровокзала и вызвал старшего смены лейтенанта полиции Владимира Сальникова. Полицейские вместе с одним из пассажиров, вызвавшимся помочь, провели сердечно-легочную реанимацию. Пенсионерка начала дышать. Затем подоспели медики с спецоборудованием. После того, как состояние пассажирки стабилизировалось, ее увезли в больницу.

Там медики констатировали, что жительница Хабаровского края пережила клиническую смерть. После курса терапии пациентку отпустили домой.