В Башкирии почти в два раза сократилась площадь лесных пожаров

В Башкирии продолжается борьба с лесными пожарами. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Башкирии, утром 12 августа площадь, охваченная огнем, сократилась до 2,2 тысячи гектаров, что почти в два раза меньше, чем днем ранее.

Сообщается, что 11 августа в республике действовали 24 очага лесных пожаров на общей площади 4108,7 га - в Хайбуллинском, Бурзянском, Зилаирском, Зианчуринском и Баймакском районах. Из них локализовали 20 очагов на общей площади почти 3,6 га и два очага ликвидировали. На месте работали 300 единиц техники и более 1,1 тысячи человек. Вечером стало известно, что в Хайбуллинском районе потушили один из самых крупных по площади очагов. Его площадь составляла 1305 га. Также в этот день полностью ликвидировали большой природный пожар в Зилаирском районе вблизи Васильевки на площади 438,4 га.

По данным на утро 12 августа в республике действуют 17 очагов природных пожаров на общей площади 2197,84 га. Горят леса в Хайбуллинском, Бурзянском, Зилаирском, Зианчуринском и Белорецком районах. 14 очагов на общей площади 1636,24 га локализованы, уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

Кстати, в Зауралье на подмогу прибыла тяжелая техника, выделенная предприятиями республики. Она будет расширять противопожарные полосы. Также при благоприятных погодных условия планируется организовать встречный пал. Сейчас в ликвидации пожаров задействовано 184 единиц техники, 551 человек и более 400 волонтеров.