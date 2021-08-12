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12.08.2021 11:36
Рубрика: Происшествия

В Нижнем Новгороде мальчика убило током возле школы

Текст: Мария Волкова

В Сормовском районе Нижнего Новгорода 9-летнего мальчика убило током на территории школы. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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Свою проверку по факту гибели ребенка начала региональная прокуратура.

Как сообщает СК по региону, трагедия случилась накануне вечером. Тело ребенка с признаками поражения электрическим током нашли на территории школы. По предварительной информации, мальчик коснулся гофрированной трубы для кабеля, которая находилась под окном школьного спортзала. От удара током он погиб на месте.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 109 УК РФ, находится на контроле у руководителя регионального СУ СК.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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