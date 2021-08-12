Глава СК взял на контроль проверку избиения фельдшера в Сибири

Председатель Следственного комитета России поручил новосибирским подчиненным доложить о ходе проверки по факту избиения фельдшера и ее мужа в Новосибирской области. Как сообщили в ведомстве, возможной причиной нападения мог стать запрет со стороны фельдшера на присутствие за прилавком продавщицы магазина, заболевшей COVID-19.

Ранее в региональном Следственном управлении СКР рассказали об инициировании перед прокуратурой передачи материалов проверки о нанесении фельдшеру телесных повреждений. По предварительной информации, 33-летнюю жительницу одного из сел Тогучинского района Новосибирской области избили двое местных жителей. Кроме того, они нанесли травмы мужу женщины.

Накануне нападения сельский фельдшер выписала запрет на работу продавщице сельского магазина. Предположительно члены семьи владельца сельпо решили отомстить единственному в населенном пункте медику из-за падения доходов торговой точки. У фельдшера и ее супруга диагностированы множественные травмы.