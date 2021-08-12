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12.08.2021 10:23

Транснефть - Западная Сибирь завершила реконструкцию фильтров-грязеуловителей на ЛПДС "Исилькуль"

АО "Транснефть - Западная Сибирь" ввело в эксплуатацию после реконструкции фильтры-грязеуловители (ФГУ) на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Исилькуль" Омского районного нефтепроводного управления.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Работы по реконструкции ФГУ выполнялись с января 2021 года в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов АО "Транснефть - Западная Сибирь". Модернизация технологического оборудования системы магистральных нефтепродуктопроводов была проведена с целью поддержания высокого уровня промышленной безопасности в процессе эксплуатации ЛПДС.

Монтаж трех новых фильтров - грязеуловителей (двух основных и одного резервного) был выполнен взамен прежних, выработавших свой нормативный срок. В ходе замены также была обустроена новая площадка обслуживания ФГУ, смонтированы шесть новых шиберных задвижек с электроприводом вместо прежних клиновых, обустроена система дренажных технологических трубопроводов.

Установленные ФГУ предназначены для очистки нефтепродукта от механических примесей, посторонних предметов, глины, парафино-смолистых отложений и окалины, образующихся во время ремонта и эксплуатации линейной части магистрального трубопровода. Пропускная способность одного фильтра-грязеуловителя составляет 500 кубометров в час, а тонкость фильтрации определена в 200 мкм.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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