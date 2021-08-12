Сбер на Ставрополье на треть нарастил корпоративный кредитный портфель

Новости

На Ямале инвалиду травмировали ногу при посадке на самолет 15:49
Лавров: Москва полагается на оценки США в вопросе сроков падения Кабула 15:40
Вышедшую из комы певицу МакSим перевели из реанимации в общую палату 15:36
Завершено расследование дела против экс-прокурора Новосибирска 15:31
Средний чек по ипотеке в России снизился впервые с ноября 15:21
Испанские кинематографистки протестуют против вручения награды Деппу 15:13
Собянин: День города в Москве пройдет 11-12 сентября 14:57
В Копейске открыли мемориал школьнику, спасшему детей ценой своей жизни 14:54
Сотрудник ФНС в Московской области платил налоги за граждан 14:44
Мосгорсуд рассмотрит иски книгоиздателей к Telegram 14:38
Все условия розыгрыша "Миллион призов" среди голосующих онлайн доступны на сайте ag-vmeste.ru 14:35
Лавров сравнил с шабашем предстоящий форум "Крымская платформа" 14:33
Отсутствие отметок в паспорте о детях и браке усложнит сделки с жильем 14:33
СК завершил расследование дела против директоров НПЗ "Терек" 14:29
Аксенов наградил олимпийского призера из Крыма Глеба Бакши 14:22
Средняя ставка по банковским вкладам выросла до рекордных значений 14:20
В Намибии с аукциона продали несколько десятков диких слонов 14:20
Численность молодежи в России достигла 39,1 млн человек 14:01
Беларусь планирует развивать базу для производства разнообразных вакцин 13:57
В Болгарии введут привилегии для вакцинированных граждан 13:52
ФСБ задержала за госизмену главного конструктора гиперзвуковых систем 13:51
Шойгу: Живем и работаем, чтобы ситуация 90-х не повторилась в стране 13:47
Кандидатуру скончавшегося Пимашкова исключат из списка ЕР на выборы в ГД 13:41
ЕР представит список регионов, где не ведется работа по снижению цен 13:30
СМИ: Роналду присоединится к Месси в "ПСЖ" через год 13:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
12.08.2021 15:35

Сбер на Ставрополье на треть нарастил корпоративный кредитный портфель

Ставропольское отделение СберБанка улучшило финансовые показатели в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Корпоративный кредитный портфель банка на первое июля 2021 года составил 92,6 миллиарда рублей, темп прироста - 28,5 % по сравнению с аналогичной датой прошлого года.
Фото: Пресс-служба ЮЗБ ПАО Сбербанк Фото: Пресс-служба ЮЗБ ПАО Сбербанк
Фото: Пресс-служба ЮЗБ ПАО Сбербанк

Банк еще активнее поддерживал развитие регионального бизнеса - Сбер в первом полугодии выдал 63,4 миллиарда рублей кредитных средств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил почти 12 %. При этом банк более чем в два раза увеличил финансирование инвестиционных программ клиентов, на которые в первом полугодии было направлено 11,2 миллиарда рублей.

Сбер выступает основным проводником государственных мер поддержки бизнеса. В рамках программы "Господдержка 3 %" банк заключил 228 договоров на сумму 687 миллионов рублей, из которых 95 % пришлось на малый бизнес.

"Традиционно основные доли в нашем кредитном портфеле занимают отрасли строительства, торговли и АПК. Банк активно развивает транзакционные услуги для юридических лиц, а также продукты экосистемы Сбера. Нам важно решать задачи наших клиентов комплексно: начиная от классического банковского финансирования и заканчивая вопросами менеджмента процессов и продвижения на рынке их товаров и услуг. Такой всесторонний подход помогает постоянно увеличивать количество наших партнеров. Сегодня СберБанк на Ставрополье активно взаимодействует с более чем 56 тысячами компаний", - отметил Алексей Чванов, управляющий Ставропольским отделением Сбербанка

Пресс- релиз подготовлен пресс-службой ЮЗБ ПАО Сбербанк

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СКФО СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

Главное сегодня

ФСБ задержала за госизмену главного конструктора гиперзвуковых систем
Мишустин распорядился направить более 46 млрд рублей на выплаты медикам
Шойгу: Живем и работаем, чтобы ситуация 90-х не повторилась в стране
Розыгрыш 20 квартир и 100 машин пройдет в Москве среди участников онлайн-голосования
СМИ: Россиянам вернут незаконно изъятые пенсионные накопления