Сбер на Ставрополье на треть нарастил корпоративный кредитный портфель

Ставропольское отделение СберБанка улучшило финансовые показатели в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Корпоративный кредитный портфель банка на первое июля 2021 года составил 92,6 миллиарда рублей, темп прироста - 28,5 % по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

Банк еще активнее поддерживал развитие регионального бизнеса - Сбер в первом полугодии выдал 63,4 миллиарда рублей кредитных средств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил почти 12 %. При этом банк более чем в два раза увеличил финансирование инвестиционных программ клиентов, на которые в первом полугодии было направлено 11,2 миллиарда рублей.

Сбер выступает основным проводником государственных мер поддержки бизнеса. В рамках программы "Господдержка 3 %" банк заключил 228 договоров на сумму 687 миллионов рублей, из которых 95 % пришлось на малый бизнес.

"Традиционно основные доли в нашем кредитном портфеле занимают отрасли строительства, торговли и АПК. Банк активно развивает транзакционные услуги для юридических лиц, а также продукты экосистемы Сбера. Нам важно решать задачи наших клиентов комплексно: начиная от классического банковского финансирования и заканчивая вопросами менеджмента процессов и продвижения на рынке их товаров и услуг. Такой всесторонний подход помогает постоянно увеличивать количество наших партнеров. Сегодня СберБанк на Ставрополье активно взаимодействует с более чем 56 тысячами компаний", - отметил Алексей Чванов, управляющий Ставропольским отделением Сбербанка

Пресс- релиз подготовлен пресс-службой ЮЗБ ПАО Сбербанк