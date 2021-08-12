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12.08.2021 17:17

СКФУ подключился к программе студенческого туризма

Северо-Кавказский федеральный университет вошел в двадцатку вузов России, готовых принять в своих общежитиях путешествующих по стране студентов. Благодаря специальной программе от министерства науки и высшего образования РФ, реализованной в этом году, обучающиеся вузов могут во время каникул останавливаться в кампусах университетов страны.
Фото: Пресс-служба СКФУ Фото: Пресс-служба СКФУ
Фото: Пресс-служба СКФУ

Программа студенческого туризма, подготовленная министерством науки и высшего образования РФ по поручению президента страны, нацелена в первую очередь на развитие внутреннего туризма в России, а также создание возможностей доступного безопасного отдыха для студентов. Участие в программе принимают вузы, расположенные в туристически привлекательных регионах страны.

В Ставропольском крае отдыхающие могут разместиться в общежитиях СКФУ в Ставрополе и Пятигорске. Стоимость размещения составит 59 рублей и 82 рубля в сутки соответственно. Студентам, остановившимся в Северо-Кавказском федеральном университете, будут предложены не только варианты размещения, но и несколько туристических маршрутов: от трехчасовых до двухдневных. Это экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод и походы по Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республикам.

- Северо-Кавказский федеральный университет активно поддерживает стремление студентов путешествовать по стране, так как такие поездки - это не только развлечение, но и знакомство с историей регионов. Будем рады видеть в стенах университета гостей со всей России и покажем им красоты Северного Кавказа, - прокомментировал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

На официальном сайте https://студтуризм.рф можно подать заявку на бронирование жилья и узнать о туристической программе для каждого конкретного региона. Программа запущена в пилотном режиме, воспользоваться ею можно до 25 августа 2021 года - в каникулярный период.

Пресс-релиз предоставлен Северо-Кавказским федеральным университетом

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