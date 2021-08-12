Глава СКР потребовал доклад о долгострое в Ленинградской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СКР по Ленинградской области доложить о ситуации с нарушением прав дольщиков жилого комплекса "Щегловская усадьба" во Всеволожском районе региона.

Как сообщает СКР, региональный следком уже начал доследственную проверку на предмет неэффективного расходования денежных средств дольщиков этого ЖК.

Правоохранители установят, действительно ли права участников долевого строительства были нарушены. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ЖК "Щегловская усадьба" из шестнадцати четырехэтажных домов в поселке Щеглово должны были сдать в 2017 году. В 2019-м застройщик стал банкротом, на руководителей компании возбудили уголовное дело о мошенничестве. Завершить объект взялся фонд, в отношении которого сейчас и проводится проверка.