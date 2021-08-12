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Рубрика: Происшествия

Петербуржец получил 7 лет колонии за покушение на убийство блокадницы

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)

В Петербурге суд приговорил местного жителя к семи годам колонии особого режима за покушение на убийство 96-летней блокадницы в подъезде ее дома.

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Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, в январе этого года он нанес жительнице дома на Васильевском острове два удара колющим предметом в область шеи, а также ударил по голове. Потерпевшая осталась в живых только потому, что преступника остановил оказавшийся рядом мужчина, а она вовремя получила медицинскую помощь.

Подсудимый полностью признал вину и сослался на то, что был пьян. По его словам, он хотел использовать подъезд в качестве общественного туалета, а пострадавшая жительница дома попыталась его выгнать.

Мужчина ранее уже был судим, он нигде не работает и не имеет постоянного места жительства. Суд также взыскал с него 300 тысяч рублей в пользу потерпевшей в качестве возмещения морального вреда.

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