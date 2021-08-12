В Евпатории задержали пристававшего к детям мужчину

В Евпатории сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который с ножом приставал к детям на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

Вечером наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение об инциденте. Прибыв на место, правоохранители увидели вблизи детской площадки пьяного мужчину, который вел себя неадекватно и выражался нецензурно.

Заметив росгвардейцев, он выбросил "металлический предмет, конструктивно схожий с ножом". На неоднократные просьбы прекратить нарушать общественный порядок евпаториец не реагировал, после чего правоохранители применили к нему физическую силу. Теперь его дальнейшую судьбу будут определять сотрудники уголовного розыска МВД.