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12.08.2021 15:29
Рубрика: Происшествия

Мэрия уральского города выплатит 800 тысяч за смерть женщины при шторме

Текст: Юлия Мякишева

В Полевском 68-летняя женщина умерла в больнице после того, как на нее на улице упала ветка тополя. Ее дочь подала в суд на администрацию городского округа и доказала, что местные власти плохо оценили состояние деревьев, не ухаживали за ними, из-за чего и произошла трагедия.

Фото: iStock
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Напомним, инцидент случился 25 мая 2020 года - тогда в области бушевала стихия. Четыре человека в результате непогоды погибли. В том числе, и пожилая женщина из Полевского: после травмы ее госпитализировали, но спасти не смогли: на следующий день она скончалась.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, дочь женщины подала в суд на администрацию городского округа и попросила взыскать компенсацию морального вреда за смерть близкого человека. В апреле 2021 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении иска, указав, что причиной несчастного случая стала непогода, а деревья были в нормальном состоянии и не нуждались в подрезке кроны.

Прокурор однако указал, что суд не принял во внимание то, что администрация города ненадлежащим образом оценивала состояние зеленых насаждений. Например, муниципальный контракт по валке, обрезке деревьев и сбору ветвей был заключен уже после инцидента. Он отметил, что ветви были длиной восемь метров, что при сильных порывах ветра создавало парусность и усиление на точку, где ветвь соприкасается со стволом.

Свердловский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокурора, отменил решение суда первой инстанции и взыскал в пользу истца с администрации Полевского городского округа 800 тысяч рублей.

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