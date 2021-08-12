На Ямале инвалиду травмировали ногу при посадке на самолет

Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку по поводу появившейся в СМИ информации о том, что женщина-инвалид была травмирована при посадке на борт самолета в аэропорту Надыма.

Инцидент случился накануне, 11 августа. Женщина запланировала полет из Надыма в Тюмень на самолете авиакомпании "Ямал", сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. До воздушного судна ее довезли на инвалидной коляске, а в салон грузчики понесли ее на руках, усадили на место и ушли.

- В период подготовки к выполнению полета бортпроводник обнаружил кровь на задней поверхности ноги пассажира, о чем сообщил командиру воздушного судна. Помощь пострадавшей оказал фельдшер в аэропорту, - говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуроры оценят действия работников воздушной гавани и авиакомпании.