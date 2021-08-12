В Екатеринбурге пресекли криминальную сходку

Правоохранительные органы пресекли накануне в центре Екатеринбурга криминальную сходку. Спецоперацию провели совместно силами полиции и Росгвардии.

"В ходе пресечения так называемой "стрелки" были задержаны три десятка человек", - сообщил "РГ" пресс-секретарь главка МВД Свердловской области Валерий Горелых. По его данным, на 28 человек составили административные протоколы за мелкое хулиганство, на одного - по ст.18.8.1 КоАП РФ, так как он оказался гражданином другой страны и на территории России находился нелегально. "В отношении тридцатого задержанного составлен протокол за употребление наркотических препаратов без назначения врача", - отметил полковник Горелых.

Проверка показала, что пятеро участников "стрелки" уже попадали в поле зрения силовиков и отбывали сроки, в частности, за кражу и убийство.

В ходе спецоперации сыщики изъяли семь "стволов", причем два - с глушителями. "Один из пистолетов был приведен в боевое состояние", - подчеркнул пресс-атташе региональной полиции. Конфискованные предметы передали на исследование криминалистам. Сегодня материалы по делу направят в районный суд для рассмотрения.