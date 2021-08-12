Украина запретила въезд Киркорову

"Король российской эстрады" Филипп Киркоров вновь подвергается санкциям со стороны сопредельных государств - СБУ запретила певцу въезд на территорию Украины сроком на три года. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Стоит напомнить: в конце июня министерство культуры и информационной политики Украины внесло артиста в перечень лиц, "представляющих угрозу национальной безопасности" страны.

Позже пресс-служба министерства сообщила, что Киркорова исключили из "черного списка" - из-за нового обращения СБУ.

"В интересах обеспечения национальной безопасности Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда запрашиваемому вами лицу на территорию Украины сроком на три года", - заявили в СБУ.

Список деятелей культуры, "создающих угрозу национальной безопасности" Украины, начал формироваться минкультом страны в августе 2015-го, с тех пор непрерывно дополняясь. В нем - Чичерина, Газманов, Кобзон, Валерия, Пенкин, Розенбаум.