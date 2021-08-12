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Умерла актриса из африканских "мыльных опер" Тамара Джози

Новости
    12.08.2021, 16:47
Текст:   Олег Усков

Ветеран южноафриканских экранов, сцены, актриса, известная по рекламным роликам Тамара Джози отошла в мир иной. Об этом сообщает Sowetan Live со ссылкой на дочь усопшей Зиянду.

При этом обстоятельства кончины не обозначены - семья пообещала сделать официальное заявление попозже.

Джози снялась в ряде фильмов и сериалов ("Общество", "После девяти"), в "мыльной опере" "Город ритма", ленте "Ложь и секреты", но в первую очередь была прославлена популярными в ЮАР рекламными роликами. Главным образом - этим:

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