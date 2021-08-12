Умерла актриса из африканских "мыльных опер" Тамара Джози

Ветеран южноафриканских экранов, сцены, актриса, известная по рекламным роликам Тамара Джози отошла в мир иной. Об этом сообщает Sowetan Live со ссылкой на дочь усопшей Зиянду.

#RIPTamaraJozi we will miss you. Your little laughs😥 and how you were dedicated to your work. ❤️🕯🕯🕯🕯 pic.twitter.com/6f0fpQeX7s — Trinity Management (@TrinityManageSA) August 10, 2021

При этом обстоятельства кончины не обозначены - семья пообещала сделать официальное заявление попозже.

Джози снялась в ряде фильмов и сериалов ("Общество", "После девяти"), в "мыльной опере" "Город ритма", ленте "Ложь и секреты", но в первую очередь была прославлена популярными в ЮАР рекламными роликами. Главным образом - этим: