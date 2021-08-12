Умерла актриса Уна Стаббс, миссис Хадсон в сериале "Шерлок"

Британская актриса театра, кино и ТВ и танцовщица Уна Стаббс скончалась на 85-м году жизни 12 августа в своем доме Эдинбурге. За карьеру, начавшуюся в конце 50-х, Стаббс сыграла в десятках фильмах и телешоу, но зрителям в первую очередь памятна по роли мисс Хадсон в "Шерлоке".

О смерти актрисы сообщает BBC со ссылкой на ее агента, уточнившего, что Стаббс отошла в кругу близких. Причина пока не конкретизирована, но известно, что последние несколько месяцев почтенная, но бодрая леди, хворала.

Уна Стаббс родилась в Хинкли, графство Лестершир, 1 мая 1937-го. Появилась на телевидении как танцовщица в составе группы "Дуги Сквайрс" начала в 1956-м. Первая главная роль - 1963 год, Сэнди в мюзикле с Клиффом Ричардом "Летние каникулы".

На дальнейшем счету - ряд проектов, стяжавших уверенный статус культа: "Мисс Марпл Агаты Кристи", "Пока смерть нас не разлучит", "Самая плохая ведьма", Эллис из "Башни Фолти" Джона Клиза, то и дело признаваемой самой популярной британской многосерийной комедией, чудесные "Дарреллы", "Чисто английское убийство", естественно - "Доктор Кто" и "Жители Ист-Энда", шоу Бенни Хилла.

Отметим, что с мифологией Холмса Уна сталкивалась не только в его новейшем обличии: в 1971-м Стаббс снялась в одном из эпизодов сериала "Соперники Шерлока Холмса", основой для которого послужили рассказы конкурентов Конан Дойля по детективному жанру.