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Умерла звезда сериала "Великолепный век" Сабина Тозия

Новости
    12.08.2021, 10:52
Текст:   Олег Усков

Актриса Сабина Тозия, известная по архипопулярной, основанной на реальных событиях турецкой исторической костюмированной драме "Великолепный век", умерла в возрасте 75 лет 10 августа в госпитале в Северной Македонии.

Об этом, в частности, сообщила в своем Instagram Мерьем Узерли, исполнительница главной женской роли в шоу - Хюррем Султан. Отметив, что они с Сабиной успели поработать, помимо "Века", еще над двумя проектами - "Материнской раной" и шоу "Мафия не может править миром". Причиной смерти артистки стал инсульт.

Так же известно, что в начале этого года Тозии диагностировали опухоль головного мозга, провели операцию, после чего женщину частично парализовало. В результате она была вынуждена оставить экран.

Сабина Аджрула родилась 17 апреля 1946 года в Югославии. Там же получила актерское образование - с Государственном театре родного города. Сниматься начала в 1969-м.

В "Великолепном веке", который выходил с 2011 по 2014 год (139 серий, четыре сезона), сыграла Афифе-Хатун, кормилицу султана Сулеймана I.

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