Аварийную посадку истребителя F-22 Raptor сняли на видео

Истребитель F-22 из 199-й эскадрильи ВВС США совершил аварийную посадку в международном аэропорту Ионуйе на Гавайях. Никто не пострадал, видео операции появилось в Сети.

Аэропорт Ионуйе используется как гражданскими авиакомпаниями, так и военными летчиками с базы ВМС США Перл-Харбор. Выполнявший тренировочный полет F-22 столкнулся с аварийной ситуацией в воздухе и был вынужден незапланированно вернуться на аэродром.

Все четыре взлетно-посадочных полосы главного аэропорта Гавайев оборудованы аэрофинишерами BAK-14, а F-22, как и все истребители ВВС США, оснащен убирающимся крюком для таких ситуаций. В обычное время крюк спрятан за откидной крышкой в фюзеляже.

Экстренная посадка самолета прошла нормально, он остановился на полосе. Техникам понадобилось полтора часа, чтобы вернуть BAK-14 в рабочее состояние, все это время ВПП была закрыта.

"Сама по себе аварийная посадка с аэрофинишером - не редкость и регулярно отрабатывается военными летчиками. Но подобное видео с участием F-22 встретишь нечасто", - пишет The Drive.