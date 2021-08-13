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13.08.2021,  
11:36
Текст:  Антон Валагин

Аварийную посадку истребителя F-22 Raptor сняли на видео

Истребитель F-22 из 199-й эскадрильи ВВС США совершил аварийную посадку в международном аэропорту Ионуйе на Гавайях. Никто не пострадал, видео операции появилось в Сети.

Фото: youtube.com
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Аэропорт Ионуйе используется как гражданскими авиакомпаниями, так и военными летчиками с базы ВМС США Перл-Харбор. Выполнявший тренировочный полет F-22 столкнулся с аварийной ситуацией в воздухе и был вынужден незапланированно вернуться на аэродром.

Все четыре взлетно-посадочных полосы главного аэропорта Гавайев оборудованы аэрофинишерами BAK-14, а F-22, как и все истребители ВВС США, оснащен убирающимся крюком для таких ситуаций. В обычное время крюк спрятан за откидной крышкой в фюзеляже.

Экстренная посадка самолета прошла нормально, он остановился на полосе. Техникам понадобилось полтора часа, чтобы вернуть BAK-14 в рабочее состояние, все это время ВПП была закрыта.

"Сама по себе аварийная посадка с аэрофинишером - не редкость и регулярно отрабатывается военными летчиками. Но подобное видео с участием F-22 встретишь нечасто", - пишет The Drive.

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