Cпрос на апартаменты вырос вдвое из-за сокращения господдержки по ипотеке

В первом полугодии 2021 года число сделок с апартаментами в Москве составило около 3,5 тысяч, что более чем на 90% превышает результат первого полугодия 2020-го. Об этом говорится в исследовании экосистемы недвижимости "Метр квадратный" (входит в группу ВТБ).

Как отмечают специалисты, в дальнейшем тенденция может продолжится на фоне резкого сокращения условий ипотечной программы с господдержкой.

"Правовой статус апартаментов до сих пор не определен - закон планируется принять лишь в конце этого года. Пока не ясно, что станет его основой - предложение запретить строительство апартаментов или, наоборот, узаконить его. В этих условиях потребители активно раскупают уже готовые объекты. И если в течение последнего года весомым аргументом в пользу апартаментов являлась их более доступная цена в сравнении с квартирами в новостройках, то теперь к нему добавится фактор резкого сокращения максимальной суммы ипотеки с господдержкой", - отметил генеральный директор "Метра квадратного" Вячеслав Дусалеев.

По словам Дусалеева, рынок апартаментов сегодня - это, в первую очередь, Москва и Санкт-Петербург, где, по разным оценкам, спрос на льготную программу в июле упал в 1,5-2 раза. В этих условиях потребители, не успевшие приобрести квартиру в новостройках на прежних условиях, сегодня переключают свое внимание на еще не распроданные объекты в комплексах с апартаментами.

По данным экосистемы, объем предложения апартаментов на рынке постепенно сокращается. Во втором квартале этого года предложение снизилось на 43% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 365,8 тыс. кв. м в связи с дефицитом новых проектов, вызванным повышенным спросом на недвижимость данного типа. В новых условиях спрос на них будет расти быстрее предложения.