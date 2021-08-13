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13.08.2021 10:46
Рубрика: Экономика

Cпрос на апартаменты вырос вдвое из-за сокращения господдержки по ипотеке

Текст: Анастасия Алексеевских

В первом полугодии 2021 года число сделок с апартаментами в Москве составило около 3,5 тысяч, что более чем на 90% превышает результат первого полугодия 2020-го. Об этом говорится в исследовании экосистемы недвижимости "Метр квадратный" (входит в группу ВТБ).

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Как отмечают специалисты, в дальнейшем тенденция может продолжится на фоне резкого сокращения условий ипотечной программы с господдержкой.

"Правовой статус апартаментов до сих пор не определен - закон планируется принять лишь в конце этого года. Пока не ясно, что станет его основой - предложение запретить строительство апартаментов или, наоборот, узаконить его. В этих условиях потребители активно раскупают уже готовые объекты. И если в течение последнего года весомым аргументом в пользу апартаментов являлась их более доступная цена в сравнении с квартирами в новостройках, то теперь к нему добавится фактор резкого сокращения максимальной суммы ипотеки с господдержкой", - отметил генеральный директор "Метра квадратного" Вячеслав Дусалеев.

По словам Дусалеева, рынок апартаментов сегодня - это, в первую очередь, Москва и Санкт-Петербург, где, по разным оценкам, спрос на льготную программу в июле упал в 1,5-2 раза. В этих условиях потребители, не успевшие приобрести квартиру в новостройках на прежних условиях, сегодня переключают свое внимание на еще не распроданные объекты в комплексах с апартаментами.

По данным экосистемы, объем предложения апартаментов на рынке постепенно сокращается. Во втором квартале этого года предложение снизилось на 43% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 365,8 тыс. кв. м в связи с дефицитом новых проектов, вызванным повышенным спросом на недвижимость данного типа. В новых условиях спрос на них будет расти быстрее предложения.

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