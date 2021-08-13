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13.08.2021 17:15
Рубрика: Происшествия

ГП обжалует приговор осужденной Соболь за организацию несанкционированного митинга

Текст: Михаил Фалалеев

Генеральная прокуратура России обжаловала приговор осужденной Любови Соболь, вынесенный ей по несанкционированным митингам в поддержку Алексея Навального. По сообщению ТАСС, прокуратура обжаловала приговор и попросила суд запретить Соболь покидать столицу и Московскую область.

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Такое уведомление появилось в картотеке Преображенского райсуда Москвы, который приговорил Соболь к ограничению свободы сроком на 1,5 года. По решению суда, в течение полутора лет Соболь нельзя покидать свою квартиру с 22:00 до 06:00, посещать массовые мероприятия, выезжать из Москвы и Московской области. Кроме того, Соболь обязана являться в инспекцию три раза в месяц.

Напомним, Любовь Соболь была осуждена по так называемому "санитарному делу". Дело было возбуждено после несанкционированных протестов 23 января в поддержку Алексея Навального. Следствие считает, что организаторы, в том числе Соболь, призывали людей участвовать в несогласованной акции на Пушкинской площади, а акцию посетили и заболевшие люди, которые должны были быть на самоизоляции из-за коронавируса. Что создало угрозу массового заболевания людей.

Свой приговор Преображенский райсуд Москвы огласил 3 августа. Но уже 7 августа Соболь вылетела из аэропорта Внуково в Стамбул. Прокуратура попросила внести в приговор запрет Соболь покидать Москву. То есть ей уже нельзя въезжать даже в Московскую область.

Смысл этого действия в том, что приговор Преображенского суда еще не вступил в силу, чем и воспользовалась юрист Соболь. Но теперь, когда будет принято предложение Генпрокуратуры, а оно, надо полагать, будет принято, Соболь по возвращению в Россию ждет не домашний арест, а колония.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Генпрокуратура

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