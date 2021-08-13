Лавров: Россия не должна допустить забвения подвигов героев ВОВ

Россия, как этого ни хотелось бы представителям стран Запада, не допустит предания забвению подвигов героев Великой Отечественной войны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе лекции "Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета", состоявшейся в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны "Самбекские высоты".

Обращаясь к присутствующим, российский министр отметил, что расположенный в Ростовской области музейный комплекс "Самбекские высоты" поражает своим размахом и несет огромный воспитательный заряд. Он отметил, что на экскурсии в комплекс выстроилась очередь, и очень важно, чтобы молодое поколение не забывало о подвигах отцов, дедов, прадедов.

"Тем более, что сейчас многие на Западе очень бы хотели, чтобы это забвение наступило. Мы этого не должны допустить", - цитирует Лаврова ТАСС.