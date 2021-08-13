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13 августа 2021 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 13 августа 2021 года № 518 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" изменение, дополнив пунктом 1.9.1 следующего содержания:

"1.9.1. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области при разработке проектов правовых актов Ленинградской области, регулирующих отношения, возникающие на территории Ленинградской области в связи с исполнением, изменением и прекращением концессионных соглашений, учитывать возникшие при исполнении концессионных соглашений обстоятельства в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



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