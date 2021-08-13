Битцевский лес не пострадает при реконструкции подстанции "Битца"

На юго-западе Москвы до конца 2021 года завершится реконструкция подстанции "Битца". В результате без проблем можно будет запитать электричеством новые станции БКЛ, а также другие объекты транспорта и социального назначения. Подробности рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В рамках работ будет выполнен перевод питающего центра подстанции на более высокий класс напряжения - 220 кВ, - отметил Петр Бирюков. - Это позволит подключать новых абонентов и в целом повысить надежность электроснабжения потребителей Юго-Западного административного округа и ТиНАО. Уже получены заявки на подключение новых станций метро. Сейчас полная мощность силовых трансформаторов подстанции "Битца" составляет 126 МВА, после реконструкции она увеличится в пять раз - до 600 МВА".

Так как подстанция "Битца" находится на особо охраняемой природной территории "Битцевский парк", при ее реконструкции применяются технические решения, имеющие минимальное воздействие на окружающую среду. Например, здесь будут установлены трансформаторы с биоразлагаемой изоляционной жидкостью. Природе вреда она не нанесет, зато повысит пожарную безопасность объекта.