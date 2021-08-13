Пятница в Москве станет самым холодным днем недели

Пятница, 13 августа, станет самым прохладным днем на этой неделе. Если в понедельник было +30, то в пятницу столбики термометров не поднимутся выше +23. Об этом сообщила "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

- Холодный атмосферный фронт понизит температуру, в утренние часы будет около +17, днем воздух не выше +23, - рассказала "РГ" Позднякова. По ее словам, усугубит ощущение прохлады кратковременный дождь, который не исключен в дневные часы. Но выпадет не более 1-2 мм осадков. Это может пополнить до месячной нормы количество выпавших с начала августа осадков. Ветер порывами до 12-15 м/с. Грозы маловероятны.

Как отметила Позднякова, пятница может стать последним дождливым днем недели, в выходные, по прогнозу синоптиков, преимущественно будет солнечно. В дневные часы воздух будет прогреваться до +23...+25 градусов, правда, ночью станет заметней приближение осени: температура будет не выше +12...+14.