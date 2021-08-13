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13.08.2021 12:12
Рубрика: Происшествия

Под Иваново пропал девятилетний мальчик

Текст: Антон Валагин (Иваново)

В Ивановской области объявлен в розыск девятилетний мальчик из села Топтыгино, пропавший 12 августа. Его мобильный телефон не отвечает на звонки.

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Школьник ушел из дому гулять днем в четверг и больше не возвращался. Его приметы: рост 150 сантиметров, круглое лицо, пухлые губы, короткие русые волосы, серые глаза. Пропавший картавит.

Одет в синее трико, серую толстовку с капюшоном и черные резиновые сапоги.

Полиция просит всех, что обладает информацией о пропавшем ребенке, позвонить по телефонам 8-49339-4-5-02, 8-999 -056-05-44.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область

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