Под Иваново пропал девятилетний мальчик

В Ивановской области объявлен в розыск девятилетний мальчик из села Топтыгино, пропавший 12 августа. Его мобильный телефон не отвечает на звонки.

Школьник ушел из дому гулять днем в четверг и больше не возвращался. Его приметы: рост 150 сантиметров, круглое лицо, пухлые губы, короткие русые волосы, серые глаза. Пропавший картавит.

Одет в синее трико, серую толстовку с капюшоном и черные резиновые сапоги.

Полиция просит всех, что обладает информацией о пропавшем ребенке, позвонить по телефонам 8-49339-4-5-02, 8-999 -056-05-44.