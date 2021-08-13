Наталья Сергунина: В Москве проведут соревнование по робототехнике для юных инженеров First Tech Challenge

В столице стартовал набор участников для подготовки к соревнованию First Tech Challenge. Это одно из направлений турнира по робототехнике First Lego League для ребят 12-18 лет. Заявки принимаются до 15 сентября.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, год от года конкурс набирает популярность. В прошлом году в московском чемпионате принимали участие всего четыре команды, а в этом - уже более 30. "В феврале будущего года станут известны победители столичного этапа, а в апреле в Москве пройдет национальный чемпионат, - уточнила она. - Его победители получат дополнительные баллы при поступлении в вузы".

Ежегодно в программах First Lego League участвуют около 650 тысяч человек по всему миру, а непосредственно в First Tech Challenge - около 60 тысяч ребят более чем из 30 стран.