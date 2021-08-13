В медучреждения Москвы поступило оборудование по контрактам жизненного цикла

Поставки современного медицинского оборудования по контрактам жизненного цикла в городские больницы и поликлиники выполнены уже на 50%. При этом закуплено уже свыше пяти тысяч единиц новой техники, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала: "Новейшее оборудование, которое Москва приобретает по контрактам жизненного цикла, позволяет нам не только заменить выработавшую ресурс технику, но и дает возможность оснастить всем необходимым новые профильные отделения. Например, оборудование по КЖЦ уже используют специалисты в недавно открывшемся эндоскопическом центре Боткинской больницы, а в скором времени будут применять и в эндоскопическом центре больницы имени Буянова после его открытия. Оборудование также закупается для центров оказания амбулаторной онкологической помощи, для ведущих многопрофильных клиник города. Техника поставляется и в открывающиеся после капитального ремонта здания городских поликлиник. На сегодняшний день половина закупленного оборудования, около 2500 единиц, уже поступила в медицинские организации города".

По словам вице-мэра, значительную часть оборудования составляют новейшие аппараты УЗИ - на сегодняшний день в больницы и поликлиники поставлено более 2000 аппаратов. Кроме того, медицинские учреждения уже получили 26 компьютерных и магнитно-резонансных томографов, 6 маммографов, 86 рентгеновских аппаратов различного типа, 251 эндоскопическую систему и другую медицинскую технику.

Закупаемая медицинская техника предоставляет врачам новые возможности для диагностики и лечения. Например, лапароскопическое оборудование позволяет использовать 3D-визуализацию с разрешением 4K при проведении сложнейших высокотехнологичных операций в различных областях хирургии. Ангиографы во взрослых стационарах позволяют при подключении внешнего накопителя загружать результаты проведенных пациенту КТ и использовать их в качестве "навигации". А часть новейших маммографов оснащена функцией томосинтеза - диагностикой изменений в молочных железах, которая позволяет выявить даже минимальные изменения в тканях.

Приобретаемое оборудование может быть сразу интегрировано в Единую радиологическую информационную систему (ЕРИС), для дальнейшей обработки искусственным интеллектом. Благодаря этой уникальной технологии значительно повышается качество обработки результатов лучевых исследований, исключается риск ошибок диагностики из-за человеческого фактора, а также сокращается время получения результата.

Особенностью этой технологии закупок, которая впервые стала применяться для городского здравоохранения с конца 2019 года, является то, что по условиям контракта поставщик обеспечивает работоспособность медицинской техники на протяжении всего срока ее эксплуатации. Благодаря этому использовать это оборудование можно без перерывов на ремонт или техническое обслуживание, что значительно повышает доступность и качество медицинской (в том числе высокотехнологичной) помощи для пациентов. Дополнительным преимуществом такого способа закупок является долгосрочный характер контрактов, что позволяет обеспечить оптимальное соотношение цены и качества как приобретаемого оборудования, так и стоимости его обслуживания.