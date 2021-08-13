В медучреждения Москвы поступило оборудование по контрактам жизненного цикла

Новости

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух 10:07
На Камчатке нашли упавший в озеро вертолет 10:06
Режим ЧС ввели в Новороссийске из-за прогноза о двухмесячной норме осадков 09:55
Финляндия возвращает антиковидные ограничения 09:54
В Челябинске уровень сероводорода в воздухе вырос из-за пожаров в Якутии 09:48
Суд арестовал на два месяца подозреваемого в госизмене ученого Куранова 09:43
Названы самые востребованные вакансии будущего в России 09:38
Проценко назвал три главных симптома постковидного синдрома 09:37
В Крыму педагога вуза задержали за передачу взятки в 200 тысяч рублей 09:30
Структуры минобороны РФ и КНР установили побратимские отношения 09:17
Владимир Ефимов: Москва живет без "подушки безопасности" 09:14
В районах Нижегородской области ввели режим ЧС из-за пожаров в Мордовии 09:09
Семьи погибших при крушении вертолета Ми-8 получат по два миллиона 09:05
Названа основная версия взрыва автобуса в Воронеже 09:03
Финансист назвал способ защитить сбережения 08:57
СК показал видео с места взрыва воронежского автобуса 08:45
Синоптик предупредил россиян о новой климатической эпохе 08:44
Рослесинфорг назвал объемы незаконной заготовки древесины 08:00
Битцевский лес не пострадает при реконструкции подстанции "Битца" 07:41
Шотландия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА 07:37
СМИ: УЕФА готов ввести потолок зарплат вместо финансового фэйр-плей 07:20
Доктор Павлова рассказала, как восстановить мышцы после COVID-19 07:10
Слуцкий назвал поражение "Рубина" от "Ракува" самым драматичным в карьере 07:08
Сергей Шойгу в Китае наблюдает за совместными учениями РФ и КНР 06:54
В Приамурье обстреляли машину охотуправления, ранен инспектор 06:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
13.08.2021 08:42
Рубрика: Общество

В медучреждения Москвы поступило оборудование по контрактам жизненного цикла

Текст: Любовь Проценко

Поставки современного медицинского оборудования по контрактам жизненного цикла в городские больницы и поликлиники выполнены уже на 50%. При этом закуплено уже свыше пяти тысяч единиц новой техники, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Воронежская областная клиническая онкологическая больница
Благодаря нацпроекту в больницы пришло новейшее оборудование

Она рассказала: "Новейшее оборудование, которое Москва приобретает по контрактам жизненного цикла, позволяет нам не только заменить выработавшую ресурс технику, но и дает возможность оснастить всем необходимым новые профильные отделения. Например, оборудование по КЖЦ уже используют специалисты в недавно открывшемся эндоскопическом центре Боткинской больницы, а в скором времени будут применять и в эндоскопическом центре больницы имени Буянова после его открытия. Оборудование также закупается для центров оказания амбулаторной онкологической помощи, для ведущих многопрофильных клиник города. Техника поставляется и в открывающиеся после капитального ремонта здания городских поликлиник. На сегодняшний день половина закупленного оборудования, около 2500 единиц, уже поступила в медицинские организации города".

По словам вице-мэра, значительную часть оборудования составляют новейшие аппараты УЗИ - на сегодняшний день в больницы и поликлиники поставлено более 2000 аппаратов. Кроме того, медицинские учреждения уже получили 26 компьютерных и магнитно-резонансных томографов, 6 маммографов, 86 рентгеновских аппаратов различного типа, 251 эндоскопическую систему и другую медицинскую технику.

Закупаемая медицинская техника предоставляет врачам новые возможности для диагностики и лечения. Например, лапароскопическое оборудование позволяет использовать 3D-визуализацию с разрешением 4K при проведении сложнейших высокотехнологичных операций в различных областях хирургии. Ангиографы во взрослых стационарах позволяют при подключении внешнего накопителя загружать результаты проведенных пациенту КТ и использовать их в качестве "навигации". А часть новейших маммографов оснащена функцией томосинтеза - диагностикой изменений в молочных железах, которая позволяет выявить даже минимальные изменения в тканях.

В поликлиниках Подмосковья начинаются детские дни

Приобретаемое оборудование может быть сразу интегрировано в Единую радиологическую информационную систему (ЕРИС), для дальнейшей обработки искусственным интеллектом. Благодаря этой уникальной технологии значительно повышается качество обработки результатов лучевых исследований, исключается риск ошибок диагностики из-за человеческого фактора, а также сокращается время получения результата.

Особенностью этой технологии закупок, которая впервые стала применяться для городского здравоохранения с конца 2019 года, является то, что по условиям контракта поставщик обеспечивает работоспособность медицинской техники на протяжении всего срока ее эксплуатации. Благодаря этому использовать это оборудование можно без перерывов на ремонт или техническое обслуживание, что значительно повышает доступность и качество медицинской (в том числе высокотехнологичной) помощи для пациентов. Дополнительным преимуществом такого способа закупок является долгосрочный характер контрактов, что позволяет обеспечить оптимальное соотношение цены и качества как приобретаемого оборудования, так и стоимости его обслуживания.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Суд арестовал на два месяца подозреваемого в госизмене ученого Куранова
Сергей Шойгу в Китае наблюдает за совместными учениями РФ и КНР
Депутат бундестага озвучил сроки запуска газопровода "Северный поток-2"
Талибы объявили о захвате столицы четвертой по счету провинции в Афганистане
Синоптик предупредил россиян о новой климатической эпохе
Круг лиц, имеющих право оспаривать отцовство, будет расширен
Нужны ли уроки финансовой грамотности