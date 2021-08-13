В Серебряном бору снизилось число нарушений природоохранного законодательства

В теплый воскресный летний день в Серебряном бору отдыхают до 100 тысяч человек. Как удается обеспечить хороший отдых для горожан и сохранить редкие виды растений и животных, рассказал корреспондентам "РГ" госинспектор в области охраны окружающей среды на ООПТ Александр Ковтун.

Общая площадь природоохранной территории Серебряного бора составляет 3,2 кв. км. Ежедневно охраняют ее всего четыре природоохранных инспектора, Александр Ковтун - один из них.

- Наша основная задача сохранить природу, редкие виды флоры и фауны, не дать людям возможности побеспокоить лесных жителей, - рассказывает Ковтун. - И с задачей справляемся: за последние годы на этой территории увеличилось количество краснокнижных обитателей. Стали прилетать редкие для региона птицы, например, впервые за 30 лет прилетела серая утка. Она занесена в "Красную книгу" Москвы с нулевой категорией редкости как исчезнувший вид. Встречаем и редких бабочек, например, тополевую переливницу. Она в Красной книге во второй категории редкости, то есть исчезающий вид. К первой категории редкости относится и заяц-русак, которого встретили весной этого года. Но самое главное, что лесные обитатели возвращаются туда, где им комфортно и спокойно. Не скажу, как сильно меняется флора и сколько вернулось краснокнижных, но уже эти результаты говорят о том, что город идет по правильному пути.

Как отмечает Ковтун, заслуга улучшения природного фона и связанное с ней "возрождение" видов напрямую связано с проводимой городом экологической политикой, в том числе, с работой инспекторов. А это не только выявление и пресечение нарушений, но в основном разъяснительная работа. Благодаря этому за последние пять лет снизилось на 80 процентов число правонарушений в области природоохранного законодательства. Так, с начала года было зафиксировано всего 40 нарушений закона, и большая часть пришлась на летнее время.

Как отмечает инспектор, многие москвичи, например, не знают, что ходить с сачком здесь запрещено даже детям, что нельзя ломать ветки, стоить из веток шалаш, а вот ловить рыбу можно только на Бездонном озере. "Но самые частные нарушения - разведение костра, установка мангала и въезд транспорта на особо охраняемую природную территорию, - рассказывает Ковтун. - Все эти действия будут губительны для природы. Штраф за такие нарушения для физических лиц составляет до 4 тыс. рублей согласно статье 8.39 КоАП Москвы - Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на ООПТ".

Мало кто знает, но оказывается на природоохранной территории нельзя прийти в ночное с палаткой и поставить ее на несколько дней. За 2-3 дня под ее дном уничтожится травяная подложка. Если это произойдет, нарушителю придется возмещать причиненный ущерб природе, а если повреждено будет краснокнижное растение - сумма ущерба может вырасти до миллиона. Нельзя и гулять с охотничьими собаками, они могут потревожить птиц и зверей. Но если придут отдыхать с мелкой декоративной собакой на один из двух городских пляжей - никто и не скажет слова, как считает инспектор закон нужен не для устрашения, а для сохранения биоразнообразия. Поэтому мелкий пес не потревожит белок или лесных голубей.

Как отмечает Александр Ковтун, территория хорошо известна инспекторам, поэтому дополнительные видеокамеры ставить не нужно, хватает опыта, глаз и интуиции. Инспекторы разработали пять маршрутов, которые проходят по тем местам, где были выявлены ранее нарушения в Сырборе. Средняя длина такого маршрута около 5 км. В смену совершают 3-4 обхода, в наиболее жаркие дни по теплу и по обилию гостей парка к ним присоединяется конная полиция или столичные спасатели. Но, помимо пеших патрулей, инспектора часто пользуются техникой: несколькими катерами с водяными помпами, которые помогают тушить огонь, сигвеями, электромобилями и необычным экомобилем фирмы "Трэкол". Особенность последней в том, что ее колеса, несмотря на внушительный протектор, не оставляют следов ни на траве, ни на песке, ни даже в болоте. Словом, он не станет "примером" для подражания для нарушителей, которые увидев следы от протектора шин, попробуют "так же" заехать в лес.

Компетентно

Заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Денис Алексеев:

- Особо охраняемые природные территории - это богатство нашего города. Всего в городе создано 136 таких территорий. На них обитают редкие животные и птицы, представлена уникальная флора. Здесь живут и растут краснокнижные обитатели. Поэтому так важно охранять и оберегать эти территории, а также мониторить ситуацию. К этим территориям нам помогают привлечь внимание горожан информационные стенды, расположенные на территории парков, а также просветительские занятия, лекции, экскурсии. Все больше людей в них участвуют, мы этому рады.