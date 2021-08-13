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13.08.2021 17:27

В школе № 50 ремонт выполнен на 90 %

Депутатская комиссия по контролю за ремонтом образовательных учреждений Калуги побывала в школе № 50 на Правом берегу.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

По контракту здесь должны быть выполнены следующие виды работ:

Фото: Калужская городская дума
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- ремонт крыши над учебным корпусом;

- замена окон, покраска стен в рекреации 4-го этажа;

- ремонт полов в отдельных помещениях;

- ремонт стен, полов, замена окон и осветительных приборов в трех раздевалках на первом этаже;

- ремонт полов в спортивном зале.

Также подрядчик выполнит ремонт классов, которые пострадали от залития во время дождей. Общая сумма контракта 4 млн.400 тыс. рублей. В данный момент работы выполнены на 90%. К 20 августа подрядная организация обязуется все завершить.

"Мы контролируем данный вид ремонта в школах города на всех этапах, здесь уже хороший процент выполнения работ, - прокомментировал глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. - Школа построена в 1987 году, конечно, требовался ремонт. Сейчас уже крыша сделана, по остальным видам работ есть замечания, подрядчик обязуется их устранить до 20 августа и мы вновь сюда приедем до начала учебного года, чтобы в этом убедиться".

"Крупных замечаний к работе подрядчика нет, окончательно о качестве работы будем судить на этапе приемки, но обязательно до 20-го августа побываем здесь еще, - отметила председатель комиссии, депутат Татьяна Коняхина. - Как строитель, могу сказать, что в этом году подрядные организации попали в непростую ситуацию, когда сначала прошли все торговые процедуры, были осмечены все работы, а потом в стране вдруг резко подорожали строительные материалы. Тем не менее, ремонты в школах идут, надеюсь, что качество не пострадает".

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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