Валерий Вечорко, главный врач московской больницы имени Филатова: У нас заработал первый ангиограф, купленный по контракту жизненного цикла

Как "РГ" уже сообщала, в столичные стационары поступило уже больше половины медицинского оборудования, которое город в этом году закупил по контрактам жизненного цикла. Это значит, что в течение всего срока эксплуатации его будут обслуживать сами производители. А в некоторых клиниках новое оборудование уже вовсю работает и помогает лечить москвичей. Вот что рассказал "РГ" Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы № 15 имени Филатова:

"В отделении рентгенхирургических методов диагностики и лечения нашей больницы в конце июля был введен в эксплуатацию новый ангиограф. Это первый в Москве ангиограф, купленный по контрактам жизненного цикла и уже начавший работу. Вместе с ним в операционной установлена современная климатическая установка, позволяющая комфортно работать даже в условиях ковидного стационара, используя специальные защитные костюмы. Новый ангиограф - экспертного класса и последнего поколения, на нем возможно выполнять весь спектр рентгенхирургических, диагностических и оперативных вмешательств в любой анатомической области. Аппарат снабжен функцией постобработки изображений любой сложности, начиная от контроля имплантированных устройств до проведения интраоперационного КТ-исследования для сложнейших рентгенхирургических вмешательств. Ангиограф позволяет выполнять визуализацию целевой области и получать изображения высокого качества. Он имеет в своем функционале также программу, при помощи которой возможно оценить оптимальность имплантации стента без использования контрастного вещества, что в свою очередь значительно сокращает время процедуры, минимизирует риски возможных осложнений, снижает лучевую нагрузку на пациента и операционную бригаду".

По словам Валерия Вечорко, за две недели в условиях ковидного стационара на новом аппарате успешно выполнено 29 процедур коронароангиографии и стентирования у пациентов кардиологического профиля. Преимущественно это были больные с острым коронарным синдромом. Использование новейшей аппаратуры позволяет восстанавливать им кровоток в коронарных артериях в максимально короткие сроки, что способствует не только спасению жизни, но и улучшению прогноза пациента. В условиях работы ковидного центра вопрос лечения инфаркта миокарда особо актуален, подчеркнул главврач. Как показывают результаты последних исследований, COVID-19 является фактором риска ишемических событий, в том числе инфаркта миокарда. Более того, инфаркт миокарда наряду с ишемическим инсультом может рассматриваться как часть клинической картины COVID-19, что еще раз подчеркивает важность приобретения современных ангиографических установок.