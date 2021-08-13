МЧС: В Еврейской автономной области из-за паводка объявлен режим ЧС

Режим ЧС с региональным уровнем реагирования объявлен 13 августа в Еврейской автономной области в связи с паводком, который затронул девять населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Для органов управления и сил ГУ МЧС России по Еврейской автономной области и его структурных подразделений введен режим функционирования - чрезвычайная ситуация. Организована работа оперативного штаба, который ведет непрерывный сбор, обработку и передачу информации о складывающейся гидрологической обстановке. На реке Амур наблюдается подъем уровня воды от +4 см у села Нагибово, до +19 см у села Нижнеспасское. В настоящее время наблюдается активная фаза паводка, гребень паводка проходит у села Пашково", - говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС, паводок затронул девять населенных пунктов в пяти муниципальных образованиях. Согласно оперативным сводкам, остаются подтопленными три жилых дома, три подвальных помещения социально значимых объектов, 146 приусадебных участков, 180 дачных участков, десять участков автомобильных дорог.

"Для аварийно-восстановительных работ задействована группировка в составе 650 человек, 92 единиц техники.

Сотрудниками МЧС России по всей области осуществляется перевозка людей через подтопленные участки местности", - добавили в ведомстве.