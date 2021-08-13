На Итурупе работник АЗС погиб, упав в цистерну с топливом

Следователи выясняют обстоятельства гибели сотрудника автозаправочной станции в селе Китовое на острове Итуруп.

Как сообщили в пресс-службе областного СУ СК, 32-летний мужчина упал в емкость с горюче-смазочными материалами.

"В ходе осмотра места происшествия установить причину смерти не удалось, тело направлено на судебно-медицинское исследование", - говорится в сообщении ведомства.

Следователям предстоит дать оценку действиям лиц, которые отвечают за соблюдение техники безопасности. Инцидентом на АЗС заинтересовалась и прокуратура.