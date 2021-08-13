В Хабаровском крае банковские работники похитили почти 20 млн рублей

В городе Николаевске-на-Амуре управляющий и кассир-операционист одного из филиалов местного банка в течение 12 лет похищали деньги. За это время им удалось присвоить 19 миллионов 600 тысяч рублей.

"В ходе оперативных мероприятий установлено, что подельники 46 и 40 лет, в силу своих должностных полномочий, имели доступ к денежным средствам организации", - сообщили в пресс-службе УМВД по хабаровскому краю.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). И грозит до десяти лет лишения свободы.

"По уголовному делу следователями Николаевского-на-Амуре межрайонного следственного отдела следственного управления допрашивается широкий круг свидетелей, проводятся обыски, иные следственные и процессуальные действия", - рассказали в краевом следкоме.

Фигурантам предъявили обвинение. Они находятся под домашним арестом.