В Приамурье задержан подозреваемый в обстреле машины охотуправления

В Приамурье полицейские нашли того, кто ночью 11 августа обстрелял машину инспекторов регионального управления по охране животного мира. Как сообщила в пятницу пресс-служба областного УМВД, им оказался ранее судимый 27-летний местный житель.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий, опросив местных жителей, сотрудники полиции установили лицо, возможно причастное к произошедшему", - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти.

Напомним, инцидент произошел на трассе неподалеку от села Марьяновка в Октябрьском районе. Во время патрулирования территории машину госинспекторов Амурохотуправления обстрелял из карабина неизвестный. Один из сотрудников управления получил ранения.