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13.08.2021 15:51
Рубрика: Власть

Военные потушили лесной пожар у якутского поселка Бясь-Кюёль

Текст: Юрий Гаврилов

Сводный отряд инженерных подразделений Восточного военного округа продолжает оказывать помощь в ликвидации лесных пожаров, которые последние недели полыхают в Якутии.

Фото: Нина Слепцова/РИА Новости
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В пятницу, 13 августа Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки солдаты и офицеры сводного отряда ВВО вместе со специалистами МЧС ликвидировали в районе поселка Бясь-Кюёль очаги пламени на площади два гектара. Военнослужащие также оборудовали 800 метров минерализованной полосы. Таким образом в общей сложности ее протяженность достигла 4,4 километра.

Сообщается, что тушению лесных пожаров в Якутии привлекли 115 солдат и офицеров. В борьбе с огнем задействовано 20 единиц специальной техники.

Напомним, что еще в середине июля Минобороны РФ по поручению президента РФ Владимира Путина сформировало группировку для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Якутии. В охваченные огнем районы республики по приказу Сергея Шойгу направили подразделения отдельной инженерной бригады Восточного военного округа.

Из Хабаровска в Якутию для оказания помощи в стабилизации лесопожарной обстановки оперативно перебросили до 20 единиц специальной инженерной техники, в том числе путепрокладчики БАТ-2, бульдозеры, экскаваторы, автомобильные тягачи.

К операции привлекли и авиацию Минобороны. В тушении огня участвуют самолеты Ил-76, оборудованные выливными авиационными приборами ВАП-2 емкостью 42 тонны, и вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ- 5 емкостью пять тонн. Всю авиатехнику укомплектовали экипажами, прошедшими соответствующую подготовку.

В регионах Власть Безопасность Армия Происшествия ЧП Пожары Правительство Минобороны Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Лесные пожары

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