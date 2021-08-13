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13.08.2021 11:20
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 22 277 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 22 277 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,3% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2529
  • 2 Санкт-Петербург 1810
  • 3 Московская область 1223
  • 4 Нижегородская область 547
  • 5 Свердловская область 525
  • 6 Ростовская область 486
  • 7 Пермский край 476
  • 8 Воронежская область 469
  • 9 Красноярский край 456
  • 10 Самарская область 444
  • 11 Иркутская область 404
  • 12 Республика Крым 390
  • 13 Омская область 390
  • 14 Челябинская область 371
  • 15 Оренбургская область 356
  • 16 Ставропольский край 341
  • 17 Волгоградская область 335
  • 18 Хабаровский край 315
  • 19 Астраханская область 288
  • 20 Республика Башкортостан 286
  • 21 Ульяновская область 279
  • 22 Тюменская область 275
  • 23 Алтайский край 273
  • 24 Республика Коми 272
  • 25 Приморский край 259
  • 26 Саратовская область 257
  • 27 Краснодарский край 255
  • 28 Забайкальский край 252
  • 29 Архангельская область 241
  • 30 Липецкая область 240
  • 31 Пензенская область 238
  • 32 Тверская область 235
  • 33 Ленинградская область 233
  • 34 Вологодская область 230
  • 35 Севастополь 226
  • 36 Брянская область 220
  • 37 Мурманская область 217
  • 38 Удмуртская Республика 212
  • 39 Республика Дагестан 203
  • 40 Владимирская область 202
  • 41 Ярославская область 201
  • 42 Новосибирская область 193
  • 43 Курская область 191
  • 44 Кемеровская область 190
  • 45 Республика Хакасия 175
  • 46 Ханты-Мансийский автономный округ 172
  • 47 Калининградская область 171
  • 48 Республика Карелия 160
  • 49 Чеченская Республика 155
  • 50 Республика Саха (Якутия) 148
  • 51 Белгородская область 147
  • 52 Амурская область 137
  • 53 Костромская область 135
  • 54 Смоленская область 135
  • 55 Республика Бурятия 132
  • 56 Ямало-Ненецкий автономный округ 131
  • 57 Новгородская область 131
  • 58 Курганская область 131
  • 59 Ивановская область 128
  • 60 Калужская область 126
  • 61 Кировская область 126
  • 62 Тульская область 126
  • 63 Томская область 124
  • 64 Республика Тыва 120
  • 65 Рязанская область 120
  • 66 Орловская область 112
  • 67 Псковская область 109
  • 68 Республика Калмыкия 105
  • 69 Сахалинская область 102
  • 70 Тамбовская область 92
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 90
  • 72 Республика Чувашия 78
  • 73 Республика Мордовия 71
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 68
  • 75 Республика Марий Эл 61
  • 76 Республика Ингушетия 60
  • 77 Республика Адыгея 59
  • 78 Карачаево-Черкесская Республика 55
  • 79 Камчатский край 54
  • 80 Республика Татарстан 51
  • 81 Республика Алтай 45
  • 82 Еврейская автономная область 40
  • 83 Магаданская область 31
  • 84 Чукотский автономный округ 15
  • 85 Ненецкий автономный округ 14

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 557 068 случаев (+0,34%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Москва 0,16%
  • 2. Республика Татарстан 0,21%
  • 3. Республика Алтай 0,23%
За последние сутки подтверждено 815 смертей
  1. Москва 59
  2. Санкт-Петербург 42
  3. Краснодарский край 33
  4. Ростовская область 28
  5. Пермский край 28
  6. Свердловская область 28
  7. Иркутская область 28
  8. Нижегородская область 27
  9. Красноярский край 25
  10. Саратовская область 21
  11. Алтайский край 21
  12. Пензенская область 20
  13. Самарская область 20
  14. Челябинская область 19
  15. Ленинградская область 15
  16. Республика Крым 15
  17. Волгоградская область 15
  18. Тюменская область 15
  19. Республика Коми 14
  20. Воронежская область 13
  21. Удмуртская Республика 13
  22. Ставропольский край 12
  23. Владимирская область 11
  24. Республика Дагестан 11
  25. Ульяновская область 11
  26. Омская область 11
  27. Тверская область 10
  28. Астраханская область 10
  29. Республика Башкортостан 10
  30. Оренбургская область 10
  31. Республика Хакасия 10
  32. Московская область 9
  33. Вологодская область 9
  34. Новосибирская область 9
  35. Брянская область 8
  36. Липецкая область 8
  37. Мурманская область 8
  38. Республика Чувашия 8
  39. Тульская область 7
  40. Республика Саха (Якутия) 7
  41. Костромская область 6
  42. Курская область 6
  43. Смоленская область 6
  44. Ярославская область 6
  45. Псковская область 5
  46. Севастополь 5
  47. Республика Татарстан 5
  48. Курганская область 5
  49. Ямало-Ненецкий автономный округ 5
  50. Кемеровская область 5
  51. Приморский край 5
  52. Калужская область 4
  53. Рязанская область 4
  54. Республика Ингушетия 4
  55. Республика Северная Осетия - Алания 4
  56. Чеченская Республика 4
  57. Республика Марий Эл 4
  58. Томская область 4
  59. Сахалинская область 4
  60. Орловская область 3
  61. Тамбовская область 3
  62. Новгородская область 3
  63. Карачаево-Черкесская Республика 3
  64. Ханты-Мансийский автономный округ 3
  65. Забайкальский край 3
  66. Белгородская область 2
  67. Ивановская область 2
  68. Республика Карелия 2
  69. Архангельская область 2
  70. Калининградская область 2
  71. Республика Калмыкия 2
  72. Кабардино-Балкарская Республика 2
  73. Республика Мордовия 2
  74. Кировская область 2
  75. Республика Алтай 2
  76. Республика Бурятия 2
  77. Магаданская область 2
  78. Ненецкий автономный округ 1
  79. Камчатский край 1
  80. Амурская область 1
  81. Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 168 864 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 368 человек
  1. Москва 3043
  2. Санкт-Петербург 2001
  3. Московская область 1594
  4. Красноярский край 520
  5. Пермский край 481
  6. Нижегородская область 480
  7. Свердловская область 469
  8. Республика Башкортостан 432
  9. Ростовская область 369
  10. Хабаровский край 341
  11. Республика Крым 283
  12. Волгоградская область 282
  13. Республика Хакасия 280
  14. Приморский край 279
  15. Иркутская область 276
  16. Оренбургская область 264
  17. Брянская область 260
  18. Челябинская область 253
  19. Тверская область 247
  20. Саратовская область 238
  21. Смоленская область 223
  22. Забайкальский край 209
  23. Самарская область 207
  24. Ханты-Мансийский автономный округ 206
  25. Вологодская область 205
  26. Липецкая область 195
  27. Кемеровская область 195
  28. Омская область 194
  29. Республика Дагестан 183
  30. Воронежская область 181
  31. Республика Карелия 174
  32. Псковская область 172
  33. Ульяновская область 172
  34. Севастополь 167
  35. Ставропольский край 161
  36. Владимирская область 159
  37. Тюменская область 159
  38. Алтайский край 150
  39. Архангельская область 149
  40. Калининградская область 144
  41. Ямало-Ненецкий автономный округ 139
  42. Белгородская область 133
  43. Новосибирская область 127
  44. Удмуртская Республика 125
  45. Тамбовская область 123
  46. Республика Саха (Якутия) 123
  47. Сахалинская область 120
  48. Ярославская область 114
  49. Республика Коми 111
  50. Республика Калмыкия 110
  51. Чеченская Республика 110
  52. Астраханская область 109
  53. Ивановская область 108
  54. Пензенская область 108
  55. Ленинградская область 101
  56. Новгородская область 95
  57. Тульская область 83
  58. Кабардино-Балкарская Республика 81
  59. Калужская область 77
  60. Мурманская область 77
  61. Краснодарский край 77
  62. Рязанская область 73
  63. Курганская область 72
  64. Курская область 71
  65. Кировская область 71
  66. Республика Чувашия 65
  67. Орловская область 63
  68. Республика Ингушетия 63
  69. Костромская область 61
  70. Республика Татарстан 59
  71. Республика Бурятия 54
  72. Республика Алтай 51
  73. Республика Тыва 51
  74. Амурская область 51
  75. Томская область 49
  76. Республика Мордовия 47
  77. Еврейская автономная область 44
  78. Республика Марий Эл 39
  79. Республика Адыгея 34
  80. Республика Северная Осетия - Алания 34
  81. Карачаево-Черкесская Республика 21
  82. Магаданская область 19
  83. Камчатский край 17
  84. Чукотский автономный округ 8
  85. Ненецкий автономный округ 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 848 340.

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