За сутки в России подтверждено 22 277 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,3% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2529

2 Санкт-Петербург 1810

3 Московская область 1223

4 Нижегородская область 547

5 Свердловская область 525

6 Ростовская область 486

7 Пермский край 476

8 Воронежская область 469

9 Красноярский край 456

10 Самарская область 444

11 Иркутская область 404

12 Республика Крым 390

13 Омская область 390

14 Челябинская область 371

15 Оренбургская область 356

16 Ставропольский край 341

17 Волгоградская область 335

18 Хабаровский край 315

19 Астраханская область 288

20 Республика Башкортостан 286

21 Ульяновская область 279

22 Тюменская область 275

23 Алтайский край 273

24 Республика Коми 272

25 Приморский край 259

26 Саратовская область 257

27 Краснодарский край 255

28 Забайкальский край 252

29 Архангельская область 241

30 Липецкая область 240

31 Пензенская область 238

32 Тверская область 235

33 Ленинградская область 233

34 Вологодская область 230

35 Севастополь 226

36 Брянская область 220

37 Мурманская область 217

38 Удмуртская Республика 212

39 Республика Дагестан 203

40 Владимирская область 202

41 Ярославская область 201

42 Новосибирская область 193

43 Курская область 191

44 Кемеровская область 190

45 Республика Хакасия 175

46 Ханты-Мансийский автономный округ 172

47 Калининградская область 171

48 Республика Карелия 160

49 Чеченская Республика 155

50 Республика Саха (Якутия) 148

51 Белгородская область 147

52 Амурская область 137

53 Костромская область 135

54 Смоленская область 135

55 Республика Бурятия 132

56 Ямало-Ненецкий автономный округ 131

57 Новгородская область 131

58 Курганская область 131

59 Ивановская область 128

60 Калужская область 126

61 Кировская область 126

62 Тульская область 126

63 Томская область 124

64 Республика Тыва 120

65 Рязанская область 120

66 Орловская область 112

67 Псковская область 109

68 Республика Калмыкия 105

69 Сахалинская область 102

70 Тамбовская область 92

71 Кабардино-Балкарская Республика 90

72 Республика Чувашия 78

73 Республика Мордовия 71

74 Республика Северная Осетия-Алания 68

75 Республика Марий Эл 61

76 Республика Ингушетия 60

77 Республика Адыгея 59

78 Карачаево-Черкесская Республика 55

79 Камчатский край 54

80 Республика Татарстан 51

81 Республика Алтай 45

82 Еврейская автономная область 40

83 Магаданская область 31

84 Чукотский автономный округ 15

85 Ненецкий автономный округ 14 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 557 068 случаев (+0,34%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Москва 0,16%

2. Республика Татарстан 0,21%

3. Республика Алтай 0,23% За последние сутки подтверждено 815 смертей Москва 59 Санкт-Петербург 42 Краснодарский край 33 Ростовская область 28 Пермский край 28 Свердловская область 28 Иркутская область 28 Нижегородская область 27 Красноярский край 25 Саратовская область 21 Алтайский край 21 Пензенская область 20 Самарская область 20 Челябинская область 19 Ленинградская область 15 Республика Крым 15 Волгоградская область 15 Тюменская область 15 Республика Коми 14 Воронежская область 13 Удмуртская Республика 13 Ставропольский край 12 Владимирская область 11 Республика Дагестан 11 Ульяновская область 11 Омская область 11 Тверская область 10 Астраханская область 10 Республика Башкортостан 10 Оренбургская область 10 Республика Хакасия 10 Московская область 9 Вологодская область 9 Новосибирская область 9 Брянская область 8 Липецкая область 8 Мурманская область 8 Республика Чувашия 8 Тульская область 7 Республика Саха (Якутия) 7 Костромская область 6 Курская область 6 Смоленская область 6 Ярославская область 6 Псковская область 5 Севастополь 5 Республика Татарстан 5 Курганская область 5 Ямало-Ненецкий автономный округ 5 Кемеровская область 5 Приморский край 5 Калужская область 4 Рязанская область 4 Республика Ингушетия 4 Республика Северная Осетия - Алания 4 Чеченская Республика 4 Республика Марий Эл 4 Томская область 4 Сахалинская область 4 Орловская область 3 Тамбовская область 3 Новгородская область 3 Карачаево-Черкесская Республика 3 Ханты-Мансийский автономный округ 3 Забайкальский край 3 Белгородская область 2 Ивановская область 2 Республика Карелия 2 Архангельская область 2 Калининградская область 2 Республика Калмыкия 2 Кабардино-Балкарская Республика 2 Республика Мордовия 2 Кировская область 2 Республика Алтай 2 Республика Бурятия 2 Магаданская область 2 Ненецкий автономный округ 1 Камчатский край 1 Амурская область 1 Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 168 864 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 368 человек Москва 3043 Санкт-Петербург 2001 Московская область 1594 Красноярский край 520 Пермский край 481 Нижегородская область 480 Свердловская область 469 Республика Башкортостан 432 Ростовская область 369 Хабаровский край 341 Республика Крым 283 Волгоградская область 282 Республика Хакасия 280 Приморский край 279 Иркутская область 276 Оренбургская область 264 Брянская область 260 Челябинская область 253 Тверская область 247 Саратовская область 238 Смоленская область 223 Забайкальский край 209 Самарская область 207 Ханты-Мансийский автономный округ 206 Вологодская область 205 Липецкая область 195 Кемеровская область 195 Омская область 194 Республика Дагестан 183 Воронежская область 181 Республика Карелия 174 Псковская область 172 Ульяновская область 172 Севастополь 167 Ставропольский край 161 Владимирская область 159 Тюменская область 159 Алтайский край 150 Архангельская область 149 Калининградская область 144 Ямало-Ненецкий автономный округ 139 Белгородская область 133 Новосибирская область 127 Удмуртская Республика 125 Тамбовская область 123 Республика Саха (Якутия) 123 Сахалинская область 120 Ярославская область 114 Республика Коми 111 Республика Калмыкия 110 Чеченская Республика 110 Астраханская область 109 Ивановская область 108 Пензенская область 108 Ленинградская область 101 Новгородская область 95 Тульская область 83 Кабардино-Балкарская Республика 81 Калужская область 77 Мурманская область 77 Краснодарский край 77 Рязанская область 73 Курганская область 72 Курская область 71 Кировская область 71 Республика Чувашия 65 Орловская область 63 Республика Ингушетия 63 Костромская область 61 Республика Татарстан 59 Республика Бурятия 54 Республика Алтай 51 Республика Тыва 51 Амурская область 51 Томская область 49 Республика Мордовия 47 Еврейская автономная область 44 Республика Марий Эл 39 Республика Адыгея 34 Республика Северная Осетия - Алания 34 Карачаево-Черкесская Республика 21 Магаданская область 19 Камчатский край 17 Чукотский автономный округ 8 Ненецкий автономный округ 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 848 340. ВОЗ создаст экспертную группу для продолжения изучения коронавируса