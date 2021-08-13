За сутки в России подтверждено 22 277 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,3% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2529
- 2 Санкт-Петербург 1810
- 3 Московская область 1223
- 4 Нижегородская область 547
- 5 Свердловская область 525
- 6 Ростовская область 486
- 7 Пермский край 476
- 8 Воронежская область 469
- 9 Красноярский край 456
- 10 Самарская область 444
- 11 Иркутская область 404
- 12 Республика Крым 390
- 13 Омская область 390
- 14 Челябинская область 371
- 15 Оренбургская область 356
- 16 Ставропольский край 341
- 17 Волгоградская область 335
- 18 Хабаровский край 315
- 19 Астраханская область 288
- 20 Республика Башкортостан 286
- 21 Ульяновская область 279
- 22 Тюменская область 275
- 23 Алтайский край 273
- 24 Республика Коми 272
- 25 Приморский край 259
- 26 Саратовская область 257
- 27 Краснодарский край 255
- 28 Забайкальский край 252
- 29 Архангельская область 241
- 30 Липецкая область 240
- 31 Пензенская область 238
- 32 Тверская область 235
- 33 Ленинградская область 233
- 34 Вологодская область 230
- 35 Севастополь 226
- 36 Брянская область 220
- 37 Мурманская область 217
- 38 Удмуртская Республика 212
- 39 Республика Дагестан 203
- 40 Владимирская область 202
- 41 Ярославская область 201
- 42 Новосибирская область 193
- 43 Курская область 191
- 44 Кемеровская область 190
- 45 Республика Хакасия 175
- 46 Ханты-Мансийский автономный округ 172
- 47 Калининградская область 171
- 48 Республика Карелия 160
- 49 Чеченская Республика 155
- 50 Республика Саха (Якутия) 148
- 51 Белгородская область 147
- 52 Амурская область 137
- 53 Костромская область 135
- 54 Смоленская область 135
- 55 Республика Бурятия 132
- 56 Ямало-Ненецкий автономный округ 131
- 57 Новгородская область 131
- 58 Курганская область 131
- 59 Ивановская область 128
- 60 Калужская область 126
- 61 Кировская область 126
- 62 Тульская область 126
- 63 Томская область 124
- 64 Республика Тыва 120
- 65 Рязанская область 120
- 66 Орловская область 112
- 67 Псковская область 109
- 68 Республика Калмыкия 105
- 69 Сахалинская область 102
- 70 Тамбовская область 92
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 90
- 72 Республика Чувашия 78
- 73 Республика Мордовия 71
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 68
- 75 Республика Марий Эл 61
- 76 Республика Ингушетия 60
- 77 Республика Адыгея 59
- 78 Карачаево-Черкесская Республика 55
- 79 Камчатский край 54
- 80 Республика Татарстан 51
- 81 Республика Алтай 45
- 82 Еврейская автономная область 40
- 83 Магаданская область 31
- 84 Чукотский автономный округ 15
- 85 Ненецкий автономный округ 14
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 557 068 случаев (+0,34%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Москва 0,16%
- 2. Республика Татарстан 0,21%
- 3. Республика Алтай 0,23%
За последние сутки подтверждено 815 смертей
- Москва 59
- Санкт-Петербург 42
- Краснодарский край 33
- Ростовская область 28
- Пермский край 28
- Свердловская область 28
- Иркутская область 28
- Нижегородская область 27
- Красноярский край 25
- Саратовская область 21
- Алтайский край 21
- Пензенская область 20
- Самарская область 20
- Челябинская область 19
- Ленинградская область 15
- Республика Крым 15
- Волгоградская область 15
- Тюменская область 15
- Республика Коми 14
- Воронежская область 13
- Удмуртская Республика 13
- Ставропольский край 12
- Владимирская область 11
- Республика Дагестан 11
- Ульяновская область 11
- Омская область 11
- Тверская область 10
- Астраханская область 10
- Республика Башкортостан 10
- Оренбургская область 10
- Республика Хакасия 10
- Московская область 9
- Вологодская область 9
- Новосибирская область 9
- Брянская область 8
- Липецкая область 8
- Мурманская область 8
- Республика Чувашия 8
- Тульская область 7
- Республика Саха (Якутия) 7
- Костромская область 6
- Курская область 6
- Смоленская область 6
- Ярославская область 6
- Псковская область 5
- Севастополь 5
- Республика Татарстан 5
- Курганская область 5
- Ямало-Ненецкий автономный округ 5
- Кемеровская область 5
- Приморский край 5
- Калужская область 4
- Рязанская область 4
- Республика Ингушетия 4
- Республика Северная Осетия - Алания 4
- Чеченская Республика 4
- Республика Марий Эл 4
- Томская область 4
- Сахалинская область 4
- Орловская область 3
- Тамбовская область 3
- Новгородская область 3
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Забайкальский край 3
- Белгородская область 2
- Ивановская область 2
- Республика Карелия 2
- Архангельская область 2
- Калининградская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Мордовия 2
- Кировская область 2
- Республика Алтай 2
- Республика Бурятия 2
- Магаданская область 2
- Ненецкий автономный округ 1
- Камчатский край 1
- Амурская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 168 864 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 368 человек
- Москва 3043
- Санкт-Петербург 2001
- Московская область 1594
- Красноярский край 520
- Пермский край 481
- Нижегородская область 480
- Свердловская область 469
- Республика Башкортостан 432
- Ростовская область 369
- Хабаровский край 341
- Республика Крым 283
- Волгоградская область 282
- Республика Хакасия 280
- Приморский край 279
- Иркутская область 276
- Оренбургская область 264
- Брянская область 260
- Челябинская область 253
- Тверская область 247
- Саратовская область 238
- Смоленская область 223
- Забайкальский край 209
- Самарская область 207
- Ханты-Мансийский автономный округ 206
- Вологодская область 205
- Липецкая область 195
- Кемеровская область 195
- Омская область 194
- Республика Дагестан 183
- Воронежская область 181
- Республика Карелия 174
- Псковская область 172
- Ульяновская область 172
- Севастополь 167
- Ставропольский край 161
- Владимирская область 159
- Тюменская область 159
- Алтайский край 150
- Архангельская область 149
- Калининградская область 144
- Ямало-Ненецкий автономный округ 139
- Белгородская область 133
- Новосибирская область 127
- Удмуртская Республика 125
- Тамбовская область 123
- Республика Саха (Якутия) 123
- Сахалинская область 120
- Ярославская область 114
- Республика Коми 111
- Республика Калмыкия 110
- Чеченская Республика 110
- Астраханская область 109
- Ивановская область 108
- Пензенская область 108
- Ленинградская область 101
- Новгородская область 95
- Тульская область 83
- Кабардино-Балкарская Республика 81
- Калужская область 77
- Мурманская область 77
- Краснодарский край 77
- Рязанская область 73
- Курганская область 72
- Курская область 71
- Кировская область 71
- Республика Чувашия 65
- Орловская область 63
- Республика Ингушетия 63
- Костромская область 61
- Республика Татарстан 59
- Республика Бурятия 54
- Республика Алтай 51
- Республика Тыва 51
- Амурская область 51
- Томская область 49
- Республика Мордовия 47
- Еврейская автономная область 44
- Республика Марий Эл 39
- Республика Адыгея 34
- Республика Северная Осетия - Алания 34
- Карачаево-Черкесская Республика 21
- Магаданская область 19
- Камчатский край 17
- Чукотский автономный округ 8
- Ненецкий автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 848 340.