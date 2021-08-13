Жителей Приамурья осудили за кражу золота на 9 млн рублей

В Амурской области суд вынес приговор четырем местным жителям по делу о незаконном обороте золота. Мужчин признали виновными, одного из них - разработчика преступной схемы - отправили в колонию на 4 года 4 месяца. Трое его сообщников проведут за решеткой 3 года 10 месяцев.

Как было установлено в суде, вахтовики, работавшие на участке золотодобычи в Шимановском районе, договорились о том, что в течение вахты будут уносить с собой золотую породу, чтобы потом вымыть из нее крупицы золота и продать. И их замысел удался. Злоумышленники украли более 2,4 килограмма драгоценного металла.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области, стоимость похищенного золота превысила девять миллионов рублей.

Преступление раскрыли сотрудники регионального УФСБ.