В районах Нижегородской области ввели режим ЧС из-за пожаров в Мордовии

На территории Вознесенского и Дивеевского районов Нижегородской области введен режим ЧС из-за пожара в Мордовском заповеднике. Ситуацию с возгораниями осложнило усиление ветра и резкая смена его направления.

Об этом сообщает пресс-служба Российского федерального ядерного центра со ссылкой на оперативный штаб. Для защиты населенных пунктов пожарные расчеты и техника были расставлены по руслу реки Сатис. Жители поселка Беленки в Дивеевском районе уже эвакуировались самостоятельно. Очага возгорания на данный момент там не зафиксировано.

В ночь с 12 на 13 августа пожарные вели усиленный мониторинг, за распространением огня наблюдение вели беспилотники и специальные патрульные отряды.

Накануне в ГУ МЧС по Нижегородской области сообщили, что силы нижегородского пожарно-спасательного гарнизона были стянуты в село Аламасово Вознесенского района. Администрация района подготовила транспорт для эвакуации жителей в случае необходимости, а также пункты временного размещения. По данным Интерфакс, сейчас ситуация в селе стабилизировалась, угрозы перехода огня нет. На территории Нижегородской области пожаров в связи с возгоранием в Мордовском заповеднике не зафиксировано.