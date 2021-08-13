В Новосибирской области загорелась "ГАЗель" с газовыми баллонами

Следователи начали проверку по факту возгорания автомобиля "ГАЗель" на территории Черепановского района Новосибирской области. Как сообщили в региональном СК, в машине на момент возникновения огня находились газовые баллоны.

Уголовно-процессуальная проверка проводится по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Известно, что инцидент произошел на 10-м километре автодороги, ведущей в село Верх-Мильтюши. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре на дороге поступило вчера в 08.39 по местному времени. Огнем был поврежден не только сам автомобиль но и газовые баллоны, однако о хлопке в связи с возгоранием не сообщается. К ликвидации горения были привлечены шесть единиц личного состава и две единицы техники, в 10.56 пожар в автомобиле был потушен.