В Дагестане вылечили пациентку со стопроцентным поражением легких

В Дагестане врачи вылечили пациентку, у которой диагностировали стопроцентное поражение легких на фоне коронавирусной инфекции. Больная поступила в провизорный инфекционный госпиталь, развернутый на базе Буйнакской горбольницы, 12 июля.

64-летняя женщина была в тяжелом состоянии, с сатурацией 50-60 процентов, 95 процентами поражения правого легкого, и стопроцентным левого, рассказали в больнице.

"После интенсивного наблюдения, обследования и лечения в течение месяца врачам удалось одержать победу над болезнью", - сообщает ЦГБ Буйнакска.

Данную информацию "РГ" подтвердили в Минздраве республики.

По словам врачей, женщина чувствует себя хорошо, и готова к выписке.