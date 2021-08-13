Лавров предложил учредить День поисковика

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с инициативой об учреждении Дня поисковика. Это предложение он озвучил губернатору Ростовской области Василию Голубеву на встрече с представителями гражданского общества, состоявшейся в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны "Самбекские высоты".

Глава МИД РФ отметил, что 15 августа традиционно отмечается День археолога, а Дня поисковика нет. Как отметил Сергей Лавров, поисковая работа как часть археологии заслуживает того, чтобы быть отмеченной отдельно.

Обращаясь к участникам Лавров подчеркнул, что опыт Ростовской области, где расположен комплекс "Самбекские высоты", в поисковой деятельности, а также в сфере увековечивания исторической памяти и памяти героев заслуживает распространения. Поэтому, отметил министр, было бы логично, если бы эта инициатива нашла поддержку именно со стороны жителей Ростовской области.

Лавров также обратил внимание на то, что Аллея памяти, созданная на "Самбекских высотах", заслуживает того, чтобы стать примером для других регионов России, в которых расположены аналогичные музейные комплексы. "Поисковики выполняют важную и благородную миссию", - заключил глава МИД РФ.