На Кубани из-за стихии без электричества остались 30 тысяч человек

В пятницу на Кубани, где в четырех муниципалитет ввели режим ЧС, около 29,3 тысячи человек остались без электричества. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики РФ.

Отключения в электросетях 6-10 кВ происходят с 17.00 из-за сильного дождя. Мощность отключенных потребителей - 12,7 МВт. Сейчас проводятся работы по восстановлению электроснабжения.

Восстановительные работы проводят десять бригад энергетиков - 20 специалистов и 10 единиц техники. Минэнерго России держит ситуацию на особом контроле.