На Кубани подтопило крупный детский оздоровительный лагерь

В результате продолжающегося уже почти сутки сильнейшего ливня произошло подтопление территории детского оздоровительного лагеря в Темрюкском районе Кубани. Об этом сообщает пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, в этом лагере (в нем размещено 330 человек), расположенном возле приморской азовской станицы Голубицкой, во время подтопления вода не зашла в корпуса.

Сообщается, что в настоящее время "решается вопрос о перемещении воспитанников лагеря в безопасное место размещения". В готовности к эвакуации, отметили в МЧС, находится пять автобусов с сопровождением.

В данный момент в готовности принять людей на территории края находятся 76 пунктов временного размещения вместимостью более 18 тысяч человек.