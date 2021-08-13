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13.08.2021 18:44
Рубрика: Происшествия

На Кубани подтопило крупный детский оздоровительный лагерь

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В результате продолжающегося уже почти сутки сильнейшего ливня произошло подтопление территории детского оздоровительного лагеря в Темрюкском районе Кубани. Об этом сообщает пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Сильные ливни на территории Кубани продлятся до 16 августа

По информации ведомства, в этом лагере (в нем размещено 330 человек), расположенном возле приморской азовской станицы Голубицкой, во время подтопления вода не зашла в корпуса.

Сообщается, что в настоящее время "решается вопрос о перемещении воспитанников лагеря в безопасное место размещения". В готовности к эвакуации, отметили в МЧС, находится пять автобусов с сопровождением.

В данный момент в готовности принять людей на территории края находятся 76 пунктов временного размещения вместимостью более 18 тысяч человек.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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