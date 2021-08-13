В Краснодаре ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с сегодняшнего дня экстренные службы краевого центра переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Кубани.

По прогнозам Краснодарского гидрометцентра, на территории города до 14 августа ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 м/с. Штормовое предупреждение на Кубани продлено до завтра.

- Руководителям городских экстренных служб поставлены задачи по обеспечению готовности личного состава, техники и специальных средств к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, - сказал заместитель главы Краснодара Андрей Дорошев. - На сегодняшний день все силы и средства мобилизованы и готовы к действиям.

Для ликвидации возможных подтоплений на улицах города будут дежурить 20 единиц спецтехники и 15 мотопомп. Прежде всего их будут направлять на участки дорог, где подтопления возникают периодически, а также при поступлении заявок от горожан.

Также проведена проверка всех систем информирования и оповещения населения. Сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы во взаимодействии с Центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю мониторят обстановку в городе в усиленном режиме.

В случае возникновения ЧС необходимо звонить по телефону 214-33-36 или по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112 (набор по городскому и мобильному телефонам).