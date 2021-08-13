В Краснодаре ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Новости

На месте взрыва в Воронеже появился народный мемориал 13:08
Меркель посетит Россию с официальным визитом перед поездкой на Украину 13:06
Развивающим 4G компаниям осенью продлят лицензии 12:59
Калининградец обманул спасателей, чтобы вытащить сенбернара из ямы 12:56
Тайка Вайтити рассказал о своем фильме по вселенной "Звездных войн" 12:55
На Урале магазин заплатит компенсацию за мусорку под окном квартиры 12:51
Лавров: Россия не должна допустить забвения подвигов героев ВОВ 12:47
Ил-112 совершил первый перелет 12:44
Россияне за 1,5 года подали 19 млн заявлений на соцвыплаты через "Госуслуги" 12:44
В Москве женщина бросила младенца во дворе 12:35
Осужденный за убийство Старовойтовой экс-депутат снова попросил об УДО 12:35
МЧС: В Еврейской автономной области из-за паводка объявлен режим ЧС 12:34
"Школьные" выплаты получили родители 19,4 млн детей 12:30
Чернышенко рассказал о тестировании записи в детсад через "Госуслуги" 12:30
Олимпийский чемпион Клаудиньо перешел в "Зенит" 12:29
ФАС начала антикартельные проверки крупнейших торговых сетей 12:21
На приютившую истринских беглецов семейную пару завели дело 12:20
Вышел трейлер "Американской истории преступлений" про Монику Левински 12:16
В Арктике запустят спутниковые группировки для доступа к интернету 12:16
Под Иваново пропал девятилетний мальчик 12:12
Состояние пострадавших от взрыва в Воронеже тяжелое, но стабильное 12:06
Объявившую себя "ангелом" свердловчанку заподозрили в попытке убить сына 12:01
Взрывотехники ФСБ изучают пробы с места взрыва в Воронеже 11:59
В Сочи из-за сильного шторма закрыли все черноморские пляжи 11:56
Белорусский сенатор обратился с заявлением в адрес Генассамблеи ООН 11:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
13.08.2021 13:00
Рубрика: Общество

В Краснодаре ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с сегодняшнего дня экстренные службы краевого центра переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Кубани.

В Темрюке началась эвакуация жителей из-за подтопления 800 домов

По прогнозам Краснодарского гидрометцентра, на территории города до 14 августа ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 м/с. Штормовое предупреждение на Кубани продлено до завтра.

- Руководителям городских экстренных служб поставлены задачи по обеспечению готовности личного состава, техники и специальных средств к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, - сказал заместитель главы Краснодара Андрей Дорошев. - На сегодняшний день все силы и средства мобилизованы и готовы к действиям.

Для ликвидации возможных подтоплений на улицах города будут дежурить 20 единиц спецтехники и 15 мотопомп. Прежде всего их будут направлять на участки дорог, где подтопления возникают периодически, а также при поступлении заявок от горожан.

Также проведена проверка всех систем информирования и оповещения населения. Сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы во взаимодействии с Центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю мониторят обстановку в городе в усиленном режиме.

В случае возникновения ЧС необходимо звонить по телефону 214-33-36 или по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112 (набор по городскому и мобильному телефонам).

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

Главное сегодня

Правительство утвердило вознаграждение победителям и призерам Олимпиады
В Сочи из-за сильного шторма закрыли все черноморские пляжи
МИД: Россия не рассматривает вопрос об эвакуации посольства из Кабула
В ФСБ пока не предъявили обвинение арестованному профессору Куранову
На приютившую истринских беглецов семейную пару завели дело
Круг лиц, имеющих право оспаривать отцовство, будет расширен
Нужны ли уроки финансовой грамотности