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13 августа 2021 г. 15:16
Общество
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В крепости Каламита обнаружили застройку времен княжества Феодоро

Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический".
Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический".

Во время раскопок на территории средневековой крепости Каламита, которая расположена на вершине скалы в Инкермане, археологи обнаружили остатки городской застройки XV-XVI веков, которые относятся к периоду существования княжества Феодоро. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический".

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Раскопки выполняют сотрудники музея с участием студентов-волонтеров из разных городов России. Экспедиция исследует территорию площадью 100 квадратных метров. В 2019 году археологи провели шурфовку на ровной искусственной террасе и выяснили, что под грунтом находится кладка стен.

- Раскопки показали, что в крепости Каламита на позднем этапе ее функционирования существовала городская застройка. Найденные сооружения относятся к XV-XVI векам, и были возведены, вероятно, еще в период княжества Феодоро, - рассказали в пресс-службе.

Пока ученые не определили, какое из помещений было жилым, а какое хозяйственным. Но установили, что комплекс имел придомовую территорию - двор или площадку, огороженную небольшим забором толщиной в один-два камня.

Темы дня:
#археологические находки
#История Крыма
#XVI век
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