На Урале магазин заплатит компенсацию за мусорку под окном квартиры

В Екатеринбурге семья с двумя несовершеннолетними детьми взыскала компенсацию морального вреда с продуктового магазина крупной торговой сети за шум и контейнерную площадку для отходов под окнами квартиры.

Семья живет в квартире в доме на Мамина-Сибиряка. С 2018 года в этом здании появился магазин, рассказала "РГ" руководитель пресс-службы Свердловского областного суда Ирина Тощева. Роспотребнадзор неоднократно находил у торговцев нарушения и возбуждал административное расследование, по результатам которого семью и признали в итоге потерпевшей.

- Зона разгрузки и загрузки товаров находится вдоль фасада жилого дома, а не с торца, как это должно быть. Организованный дебаркадер не является закрытым. Разгрузка товара ведется при включенном двигателе автомобиля под окнами квартиры, и все выхлопные газы затягивает в жилое помещение. Показатели шума не соответствуют нормативным документам. Контейнер для сбора отходов установлен также под окнами семья, это нарушение условий утилизации, - перечислили в суде нарушения магазина.

В 2019 году Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал ООО виновным в нарушении санитарно-эпидемических требований и назначил штраф - десять тысяч рублей.

В июне 2020 года Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга возложил на ООО обязанность за два месяца устранить нарушения и обеспечить загрузку продукции с торца жилого здания, не имеющего окна, из подземных тоннелей или закрытых дебаркадеров, со стороны магистралей. Решение вступило в силу, но исполнено не было.

Потом в отношении ООО еще несколько раз возбуждались дела об административных правонарушениях, но магазин так и не исправил своих ошибок.

Тогда муж и жена из Екатеринбурга в интересах своей семьи подали иск в Октябрьский районный суд и попросили принудить магазин устранить нарушения, взыскать с него компенсацию морального вреда, неустойку, судебные расходы.

Суд удовлетворил требования частично. Действия признали незаконными, а магазин обязали устранить нарушения и выплатить семье компенсацию. Истцы и ответчик не согласились с решением и принесли апелляционные жалобы в Свердловский областной суд. Судебная коллегия рассмотрела материалы дела и согласилась с выводами первой инстанции.

Так, в пользу каждого члена семьи взыскали по 10 тысяч рублей морального вреда, расходы на госпошлину - 1200 рублей и неустойку за каждый день с момента вступления данного решения в законную силу до момента исполнения.